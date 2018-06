O ex-programador da Culturgest Francisco Frazão, que assegurou a programação daquela instituição na área do teatro durante o consulado de Miguel Lobo Antunes, é o candidato escolhido pela EGEAC para dirigir o Teatro do Bairro Alto, de que a Câmara Municipal de Lisboa tomou posse após a extinção do Teatro da Cornucópia, que ali esteve sediado ao longo de várias décadas.

O ju´ri composto por Joana Gomes Cardoso (presidente do conselho de administração da EGEAC), Sofia Campos (administradora do Teatro Nacional D. Maria II), Maria João Guardão (jornalista) e Pedro Costa (ISCTE/Dinamia) – devido a um conflito de interesses, o coreógrafo Rui Horta escusou-se do júri depois da primeira análise das candidaturas, informou a EGEAC em resposta a um pedido do PÚBLICO – classificou nos primeiros quatro lugares as candidaturas de Francisco Frazão, do encenador e director da BoCA – Biennial of Contemporary Arts John Romão, do dramaturgo e encenador Mickael Oliveira e do encenador João Garcia Miguel.

Na candidatura de Francisco Frazão, adianta a mesma nota, "o júri apreciou uma posição curatorial permanentemente aberta, garantindo autonomia aos objectos e processos artísticos programados, bem como a apresentação de uma programação a dois tempos, que responde tanto à necessidade premente de visibilidade e sustentação dos criadores emergentes e experimentais quanto à de contrariar a velocidade actual de programação na cidade".

