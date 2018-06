Bater no universo do futebol não é complicado. É um alvo muito fácil. Grosseiro, em muitos aspectos, com zonas sombrias e imensa gritaria e intrigas. O difícil é gostar de futebol, sem os clubismos, privilegiando o jogo dentro de campo para lá das camisolas e a forma como ele também pode ser expressado fora dele. Esses, os que gostam realmente dos jogos de futebol, do sim em vez do não, da beleza em vez da fealdade, não têm espaço de representação nos programas de TV. É como se não existissem.

Este é o 18º Catinga, programa semanal, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

Subscreva o programa Catinga no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts.

