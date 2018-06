Os crescentes níveis de poluição têm vindo a afetar a saúde da população, incluindo a pele e o cabelo. Os poluentes podem penetrar nas camadas mais profundas da pele, induzindo a degradação de colagénio e elas­tina e a libertação de radicais livres com consequentes danos celulares, secura, inflamação e alterações na pig­mentação da pele entre outros, conduzindo ao seu envelhecimento precoce. Neste contexto, surgiu um novo conceito de cosméticos antipoluição idealmente formulados com ingredientes e embalagens que possam prevenir ou combater os efeitos nefastos da poluição.

Os principais ingredientes ativos de cosméticos antipoluição podem ser de vários tipos como:

1. ingredientes naturais de extratos de plantas (ex. mulateiro; chá verde e branco; alcachofra; pimenta rosa peruana; ginseng; bagas de frutos como açaí entre outros frutos vermelhos) e algas marinhas vermelhas;

2. vitaminas, minerais, aminoácidos ou complexos antioxidantes (ex. vitaminas A, C e E, ácido ferúlico, coenzima Q10, malaquite, niacinamida, polifenóis, caratenóides, etc.);

3. probióticos (bactérias inativadas para aumentar a imunidade da pele reduzindo estados de inflamação);

4. ingredientes que reforçam a barreira física entre a pele e os poluentes (ex: extrato das vagens de moringa e filtros solares minerais que atuam como ingredientes filmogénios);

5. ingredientes com propriedades metálicas de quelação ou magnéticas que impeçam a interação do poluente com a pele (ex. EDTA e outros ecológicos tais como ácido etilenodiaminotetracético);

6. ingredientes que promovem uma limpeza profunda da pele (ex. argilas; carvão).

Deste modo, é aconselhável que um produto antipoluição contenha uma combinação de vários ingredientes de forma a garantir a proteção antioxidante e dos raios UV, limpeza diária e hidratação da pele e fortalecimento da barreira cutânea.

