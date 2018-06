É uma das grande cerimónias que marcam o calendário do mundo da moda. Esta segunda-feira, o Council of Fashion Designers of America formado por mais de 500 criadores de renome – e presidido por Diane von Fürstenberg – reuniu-se em Nova Iorque, no Brooklyn Museum, para celebrar os contributos dos criadores norte-americanos, desde jovens talentos às figuras incontornáveis. Este ano, até Kim Kardashian recebeu uma distinção.

Um dos principais prémios da noite, o de designer de roupa de mulher, foi entregue a Raf Simons, escolhido em 2016 para director criativo da Calvin Klein, depois de três anos à frente da Dior. Na categoria masculina, destacou-se a marca desportiva Supreme. Ralph Lauren recebeu o CFDA Members Salute, o reconhecimento de vários dos seus colegas de profissão, como Marc Jacobs e Vera Wang, e Carolina Herrera – que este ano entregou a direcção criativa ao jovem Wes Gordon –, recebeu o Founder’s Award.

Dois nomes britânicos que têm estado lado a lado nos últimos meses, na luta por uma indústria de moda mais inclusiva, a modelo Naomi Campbell e o novo director da Vogue UK Edward Enninful receberam os prémios de ícone de moda e de media – este entregue por Oprah Winfrey –, respectivamente.

Já Kim Kardashian esteve também presente na cerimónia, para receber o primeiro prémio de influencer da CFDA. "Estou um bocado chocada por estar a receber um prémio de moda, quando estou nua na maior parte do tempo", brincou a estrela de reality no discurso de agradecimento.

Na cerimónia estiveram presentes figuras como Cate Blanchett, Kendall Jenner e Sara Sampaio. Mostramos-lhe alguns dos looks da passadeira vermelha, na fotogaleria em cima.

