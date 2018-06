Em 2016, uma expedição científica às ilhas de São Miguel e Santa Maria e aos ilhéus das Formigas, organizada pela Fundação Oceano Azul e pela Fundação Waitt, deu origem ao documentário “Açores, o segredo mais bem guardado do Atlântico”. O PÚBLICO divulga pela primeira vez este documentário, que também será transmitido pela RTP3 esta segunda-feira à noite, pelas 23h30. Esta divulgação coincide com o regresso aos Açores da Fundação Oceano Azul com vários parceiros, até 24 de Junho, desta vez numa expedição à volta das ilhas do Corvo e das Flores.