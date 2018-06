A Microsoft anunciou que vai comprar a plataforma GitHub, um site que permite a programadores colaborarem em projectos informáticos, incluindo muitos de código aberto, por 7,5 mil milhões de dólares (cerca de 6,4 mil milhões de euros).

“Ao juntar forças com o GitHub fortalecemos o nosso empenho em promover a liberdade ao nível da programação, abertura e inovação”, justificou o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, em comunicado. O objectivo é que o GitHub mantenha o seu estatuto como uma plataforma aberta em que todos os programadores podem partilhar os seus projectos. Em 2018, a plataforma é usada por mais de 24 milhões de indivíduos em todo o mundo, com os programadores da Microsoft a estar entre os seus principais contribuidores.

“Hoje, os programadores estão no centro da transformação digital”, lê-se no comunicado da Microsoft. “O GitHub aloja uma rede de programadores em expansão em quase todos os países, representando mais de 1,5 milhões de empresas nas áreas da saúde, tecnologia, serviços financeiros, serviços de retalho e outros."

A multinacional também ressalva que não espera lucrar com o negócio até 2020. A curto prazo, a compra do GitHub é uma oportunidade de promover a utilização do Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft, junto de programadores de todo o mundo.

“A escala, ferramentas, e influência global [da Microsoft] vão ter um enorme papel em garantir que a Github é mais valiosa para programadores em todo o mundo”, nota em comunicado Chris Wanstrath, o antigo presidente executivo do GitHub, que anunciou há dez meses que ia deixar o cargo. Com a compra pela multinacional norte-americana, o cargo passa a ser ocupado por Nat Friedman, um vice-presidente da Microsoft, enquanto Wanstrath se vai poder dedicar a tempo inteiro a projectos de software.

