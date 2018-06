Junho é mês de não haver mesas. Está tudo reservado. A partir da 1 da tarde já nem atendem o telefone: os empregados estão todos empenhados a trabalhar.

Ao meio-dia e meia as mesas, embora reservadas, estão quase todas vazias. Chegam dois estrangeiros – não vou dizer a nacionalidade porque tenho boa impressão dela e não quero generalizar – e um deles pede uma mesa para dois.

O empregado olha à volta e como tem uma mesa para as duas da tarde decide sentá-los. Eles sentam-se muito depressa e riem-se. Estão a dar o golpe. Quando o empregado vem trazer a carta fazem-se esquisitos: “No, no... two white coffees...” O empregado explica que estão num restaurante que só serve almoços e jantares, que não tem serviço de bar.

O homem exalta-se e diz que já almoçaram, que é ridículo, que só querem dois cafés.

O golpe que estão a dar envolve fazer uma pequena cena para o empregado ceder, evitando uma desagradável chinfrineira.

Estão com azar. Mas depois fazem uma asneira fatal: tentam negociar. “Ok, ok, two coffees and also a amêndoa amarga!”

Porque todo o mundo sabe que nós os portugueses nos vendemos só de pensar na margem de lucro que vamos auferir com a venda de um licor nacional.

O empregado não diz nada e volta lá para dentro. Traz os dois cafés e oferece-os: “no charge”. Os homens desfazem-se em sorrisos. Estão confusos. Incrivelmente ainda tentam perguntar se seria possível pedir mais dois cafés. O empregado responde em inglês inequívoco: “No”. Vão-se, sentindo-se expulsados. Justamente.

