O fim do ano lectivo aproxima-se, as aulas do 9.º, 11.º e 12.º anos terminam na quarta-feira e o foco de muitos alunos vai virar-se para as provas finais. As do 9.º são mais perto do final do mês (a 22 de Junho é a de Português). E são precisamente os alunos do 9.º ano que estão, para já, no centro das atenções de uma iniciativa do Ministério da Educação. Esta é a altura de decidir o que fazer no próximo ano. Seguir um curso científico-humanístico? E em que área? Ou apostar no ensino profissional?

O Ministério da Educação acaba de lançar o portal da oferta educativa e formativa para ajudar nessa escolha. Desde o final do mês passado oferecem-se informações online sobre os vários níveis de ensino. Contudo, nesta fase do lançamento, aposta-se, sobretudo, em ajudar os estudantes que estão a terminar o ensino básico a escolher o seu caminho escolar a partir do 10.º ano.

“Terminei o 9.º ano, e agora?”, pergunta uma janela em destaque no novo site, juntamente com um menu rápido que permite a estes estudantes pesquisarem as ofertas existentes na sua área geográfica (numa busca através do código postal) ou por área de interesses (procura por nome de curso ou área de interesse). Se um aluno colocar, por exemplo “informática”, o portal vai mostrar-lhe todos os cursos da área de informática do país que existem no secundário.

O lançamento do site é acompanhado por uma campanha que vai chegar a “todos os alunos do 9.º ano” nas próximas semanas, convidando-os a conhecer o portal da oferta educativa e formativa, informa o Ministério da Educação. A campanha é suportada por cartazes e brochuras de divulgação, que vão também passar a ser distribuídos nos estabelecimentos de ensino.

Além disso, as escolas estão a ser convidadas a usar este site nas suas estratégias de orientação vocacional dos alunos do 9.º ano, através dos psicólogos escolares.

Especialmente destinado para os alunos que querem seguir para o ensino profissional, o Ministério da Educação apresenta o portal como um “complemento” da informação sobre os cursos profissionais que passou a estar disponível no portal Infoescolas, desde o início deste ano.

Contudo, no portal da oferta educativa e formativa estão elencados mais do que apenas os cursos do ensino profissional. Na base de dados existe um total de 2555 cursos, da oferta geral do ensino básico e cursos científico-humanísticos do ensino secundário, passando pelo ensino artístico especializado, as ofertas de Educação e Formação de Adultos (EFA) ou os cursos de educação e formação (CEF) — formações de dupla certificação (escolar e profissional), destinados a jovens com mais de 15 anos e que dão equivalência ao 9.º ano.

O portal da oferta educativa e formativa tem por base o Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa, uma plataforma à qual as escolas e entidades formadoras estão obrigadas a comunicar a sua oferta.

No motor de pesquisa do portal, encontra-se também referência ao ensino superior, mas a oferta que existe neste nível de estudos ainda não está disponível. O Governo garante que em breve esta plataforma vai estar ligada ao portal do acesso ao ensino superior para permitir essa busca.

O portal da oferta educativa e formativa organiza-se em torno de quatro formas de pesquisa. A primeira, chamada “Quero estudar”, destina-se aos alunos, que podem fazer a procura da oferta formativa através de três filtros: nível de ensino, região ou entidade formadora/escola. A segunda área é vocacionada para os profissionais de educação e formação, permitindo pesquisas mais precisas para quem é capaz de manejar as terminologias do sector, por exemplo, a partir do nível de ensino ou modalidade de educação.

Em qualquer dos casos, para cada curso, o portal abre uma ficha de informação específica com uma breve descrição do mesmo e as qualificações que pretende oferecer, assim como e informações úteis como o número de vagas disponíveis ou as condições de acesso. Também é possível conhecer através deste site quem é a entidade formadora ou a escola que oferece cada curso e a sua localização, através do Google Maps.

O portal tem ainda uma secção destinada aos empregadores, onde as empresas podem procurar o tipo de oferta formativa que existe e a entidade formadora que a disponibiliza. Uma vez mais a procura pode ser feita por área de estudo, região e nível de ensino. Por último, a quarta área destina-se a pesquisar ofertas formativas dedicadas a adultos, remetendo os interessados para o site do programa Qualifica.

