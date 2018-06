O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, comunicou nesta segunda-feira à Federação Nacional de Professores (Fenprof) que nenhum do tempo de serviço prestado pelos docentes durante o período de congelamento será contado para efeitos de progressão na carreira, informou Mário Nogueira, secretário-geral da estrutura sindical, à saída de uma reunião no Ministério da Educação. Isto se os sindicatos não aceitarem o que o Goveno propõe: contabilizar para efeitos de progressão apenas dois anos, nove meses e 18 dias dos anos que estiveram congelados.

Mário Nogueira diz que a proposta apresentada pelo ministério é inaceitável.

Os sindicatos têm exigido que seja contabilizado todo o tempo que os professores trabalharam durante o período de congelamento ou seja, nove anos, quatro meses e dois dias. Em Março passado o Governo anunciou que estava disponível para contabilizar apenas dois anos, nove meses e 18 dias. Mas nesta segunda-feira o ministro da Educação foi mais longe: se os sindicatos não aceitarem esta proposta, então ela será retirada pelo Governo e o “apagão” dos anos do congelamento será total, referiu Mário Nogueira em declarações aos jornalistas.

“É uma chantagem”, acusou o líder da Fenprof, que perante isto não descartou a possibilidade de os professores virem também a fazer uma greve aos exames nacionais marcados para este mês. A decisão será tomada na próxima quinta-feira. Para já mantém-se a greve às reuniões de avaliações.

O secretário-geral da Fenprof acusou também o Governo de estar a "incumprir a Lei do Orçamento do Estado", já que nesta se estipula que a contabilização do tempo de serviço dos professores seria objecto de negociação para se acertar o "modo" como este processo se desenrolaria e o "prazo" da sua execução.

Ao longo desta segunda-feira outros sindicatos serão recebidos pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues.

