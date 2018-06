Não, ainda não é esta semana que chega o tempo de ir para praia com calor que dê gosto de ir a banhos. Em todo o país haverá céu nebulado e até previsões de chuva. No Algarve as temperaturas estarão um pouco mais elevadas, mas ainda assim abaixo do esperado para o início de Junho.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Porto, entre esta segunda-feira e domingo, há previsões de chuva para quase toda a semana e o céu estará quase sempre coberto de nuvens. Já as temperaturas oscilarão entre os 13º graus de mínima e os 19º de máxima.

Já na região Centro, as previsões de chuva são ainda superiores à região Norte. Em Coimbra, as temperaturas até domingo oscilarão entre os 13º e os 20º.

Mais a sul, em Lisboa, o cenário não é muito diferente embora as previsões de chuva sejam menores. As temperaturas serão idênticas às verificadas às do Norte e Centro do país.

Para quem gosta de tempo mais quente a situação melhora no Alentejo. Em Évora e Beja as temperaturas oscilam entre os 11º de mínima e os 23º de máxima, embora em Évora também haja previsões de chuva em alguns dias.

Para quem está no Algarve, um salto à praia é possível. O céu estará nublado, as temperaturas mínimas andarão entre os 13º e os 14º, mas a máxima estará quase sempre, segundo o IPMA, pelos 25º. Já a temperatura da água do mar, a rondar os 16º, não convida a banhos.

