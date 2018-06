O PSD entregou esta segunda-feira no Parlamento um requerimento que volta a pedir, com urgência, a audição do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, salientando que este já nem é arguido no caso EDP desde 18 de Maio.

O primeiro requerimento do PSD, a convidar Manuel Pinho para uma audição parlamentar (uma vez que este não é obrigado a comparecer), foi aprovado em 2 de Maio pela Comissão de Economia, apenas com a abstenção do BE que entretanto avançou para a formalização de uma Comissão de Inquérito de âmbito mais alargado sobre as rendas excessivas das empresas da energia.

PUB

No requerimento, os sociais-democratas salientam que o ex-ministro da Economia e da Inovação integrou o governo de José Sócrates entre 2005 e 2009, assumindo a tutela sectorial da Energia e por conseguinte da EDP, "num período em que o sector energético registou uma significativa transformação, com alterações de enquadramento impactantes ao nível da gestão e resultados dos operadores que nele atuam".

PUB

"No sentido de clarificar cabalmente estas transformações, os factos a elas associadas e as dúvidas sobre as decisões que envolveram o ex-ministro da Economia e da Inovação, entendem os deputados grupo parlamentar do PSD ser imperativo convidar o então governante responsável pela tutela do sector, Dr. Manuel Pinho, a poder pronunciar-se com a maior urgência possível nesta Comissão", insistem os deputados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No requerimento, o PSD recorda ainda que "foi divulgado através da Comunicação Social que, à altura, o Dr. Manuel Pinho receberia paralelamente às suas funções de governante, uma quantia mensal de 14.000 euros, com origem no Grupo Espírito Santo".

Inicialmente, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, revelou que o ex-ministro, então arguido no caso EDP, estaria disposto a prestar "todos os esclarecimentos" aos deputados, mas só depois de ser interrogado pelo Ministério Público.

No entanto, em 18 de Maio, o juiz de instrução criminal Ivo Rosa considerou "sem efeito" a constituição como arguido do ex-ministro Manuel Pinho no processo da EDP, após aceitar ter existido uma irregularidade.

PUB