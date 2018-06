O vice-director da CIA e ex-secretário de Estado da Defesa americano Frank Carlucci, que foi embaixador dos EUA em Portugal, morreu este domingo, dia 3 de Junho, em casa, aos 87 anos. A notícia foi avançada pelo Washington Post que acrescenta como causa da morte complicações relacionadas com a doença de Parkinson.

Independentemente dos importantes, e distintos, papéis que Frank Charles Carlucci III desempenhou para os EUA, a sua actuação foi também muito relevante para Portugal, por ocasião do 25 de Abril. "Em 1974, quando oficiais militares portugueses derrubaram a ditadura de direita em Lisboa, o então secretário de Estado Kissinger demitiu o embaixador e enviou Carlucci para impedir que Portugal se tornasse o primeiro país da Europa Ocidental a se tornar comunista", descreve o Washington Posto numa passagem que é fundamental para perceber a importância diplomática e política de Carlucci.

Nascido a 18 de Outubro de 1930, em Scranton (Pensilvânia), Carlucci era um atleta dedicado na sua juventude e chegou a inregrar a equipa de wrestling em Princeton, onde se licenciou no ano de 1952 em relações internacionais. Fez ainda um MBA em Harvard e passou dois anos na Marinha. A sua primeira missão diplomática no exterior foi no Congo, em 1960, quando de discutia a independência face à Bélgica.

Histórias em Portugal

A passagem de Frank Carlucci por Portugal foi curta (1975-1978), mas originou muitas histórias que o colocam no papel de coordenador de todas as actividades da CIA durante o Verão Quente de 1975. Algumas delas são descritas nas 500 páginas do livro "Carlucci vs. Kissinger – Os EUA e a Revolução Portuguesa", de Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá, no qual são analisadas as movimentações dos EUA no período pós-Revolução dos Cravos. Os autores recorreram a documentos desclassificados dos arquivos norte-americanos.

"Tudo o que a CIA fez foi sob o meu comando. Qualquer acção que possa ter desenvolvido destinava-se a executar a política dos EUA, que era apoiar as forças democráticas em Portugal. A CIA era parte da equipa [da embaixada] e eles faziam o que lhes mandava", dizia o antigo embaixador, citado na obra.

Carlucci e Kissinger tinham opiniões diferentes sobre Portugal. Enquanto o primeiro defendia que Portugal podia ser salvo para a democracia e parecia empenhado em apoiar os "moderados" (o que lhe valeu o desprezo do PCP e da extrema-esquerda), o segundo defendia, de acordo com os autores, a teoria da vacina. Portugal estava perdido para os comunistas e, por isso, serviria de "vacina" para outros países em transição ou países onde o comunismo tinha crescente influência.

