Não será este Governo um lapso?

Quando em 2015 se ficou a saber que entre 1999 e 2004 Passos Coelho (PC) falhou com as suas obrigações para a Segurança Social e o fisco, e apesar do próprio ter reconhecido ser "um mau principio alegar o desconhecimento da lei", toda a oposição esmiuçou até ao tutano ao ponto de Catarina Martins do BE lhe ter chamado caloteiro. Entretanto, passados apenas três anos, no seio do partido que nos governa não é raro o dia em que um membro do Governo ou autarca seja apanhado em casos bem mais gravosos. Para citar apenas dois casos, o ministro Siza Vieira quando confrontado com várias incompatibilidades, desculpou-se, alegando desconhecimento e com a agravante de um dos casos ter sido praticado na véspera da sua tomada de posse. Entretanto, em Castelo Branco, o autarca local contratou por duas vezes, sem saber, uma empresa detida, entre outros, pelo seu pai, pelo seu sogro, pelo tio da mulher - a deputada Hortense Martins, batendo desta forma, e por larga margem, o seu camarada de partido Carlos César, especialista a dar emprego aos familiares.

Perante esta situação, que dizem as muletas do Governo - comunistas e bloquistas? Nada. E o que diz o primeiro-ministro? Alegando que se trata de um lapso, faz de nós parvos pois sabe que estamos impedidos de apresentar como desculpa o desconhecimento da lei.

Jorge Morais, Porto

Eutanásia

No dia 29 de Maio, os deputados à Assembleia da República dedicaram a sessão parlamentar à discussão e votação dos projectos de lei apresentados pelos partidos PAN, Os Verdes, Bloco de Esquerda e PS, visando a descriminalização da eutanásia. A discussão fez-se com elevação, sem os habituais ataques partidários, acabando todas as referidas iniciativas partidárias por serem “chumbadas”, numa votação pouco comum no nosso Parlamento, com os 229 deputados a declararem de “viva voz” qual o seu voto para cada um dos projectos.

Perante os receios e para colmatar a ausência de mandato dos deputados, admitindo que o assunto não terá sido eliminado definitivamente das agendas partidárias, entendemos que os políticos andariam bem se aproveitassem o tempo futuro para inscreverem nos seus próximos programas eleitorais o que pensam fazer quanto ao tema em causa e, na hipótese de pretenderem que a eutanásia venha a ser praticada em Portugal, aproveitar um dos próximos atos eleitorais para, simultaneamente e depois de explicarem pormenorizadamente o que resultará da introdução no nosso sistema judicial a descriminalização da eutanásia, convidar os eleitores a manifestarem a sua vontade pelo voto, a favor ou contra, afastando desta forma o argumentário dos cidadãos não terem conferido aos deputados mandato para decidirem.argumentário dos cidadãos não terem conferido aos deputados mandato para decidirem.

Para fechar a porta a eventuais deslizamentos, a lei que vier a ser aprovada deverá conter uma disposição que obrigue qualquer tentativa de alteração a ser aprovada por uma maioria qualificada, idêntica à prevista no nosso ordenamento jurídico para as alterações à Constituição e, se ainda assim subsistirem receios, então é subordinar as alterações a referendo.

A. Álvaro de Sousa, Valongo

