O primeiro-ministro da Jordânia, Hani Mulki, entregou o pedido de demissão ao rei Abdullah nesta segunda-feira na sequência de protestes, que duraram vários dias, e que juntaram milhares de pessoas na capitalm Amãm contra várias medidas de austeridade.

A notícia da demissão de Mulki está a ser avançada pela Reuters, que cita fontes oficiais.

Durante o fim-de-semana organizaram-se os maiores protestos dos últimos cinco anos na Jordânia contra uma reforma fiscal proposta pelo Governo de Mulki, elaborada com o apoio do Fundo Monetério Internacional. Estas medidas faziam parte de um pacote legislativo de austeridade para os próximos três anos.

O primeiro-ministro manteve-se irredutível, enviando a legislação para a aprovação dos deputados.

Registaram-se alguns confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. As autoridades informaram que foram detidas 60 pessoas e que 42 polícias ficaram feridos.

Fazendo fronteira com a Síria, Iraque e Arábia Saudita, a Jordânia tem sido afectada pelas guerras nos países vizinhos e consequente instabilidade na região. A economia jordana sofreu uma série de sobressaltos nos últimos anos, registando sucessivos défices.

As autoridades políticas têm culpado a instabilidade regional para explicar a recessão económica mas cada vez mais cidadãos, como se viu nos protestos dos últimos dias, responsabilizam a corrupção e a falta de controlo na despesa pública.

Antes do pedido de demissão, foi noticiado que Abdullah convocou Mulki para uma audiência no palácio real. É desconhecido o teor da reunião.

Antes, o monarca apelou apenas ao “diálogo nacional” entre o Governo e o parlamento, indicando que apoiava o executivo.

O argumento de Mulki para manter o pacote legislativo era, por um lado, de que a decisão cabia aos deputados que o poderiam rejeitar e, por outro, de que o país necessitava de dinheiro para financiar os serviços públicos, sendo que a reforma fiscal protegia também os mais pobres, aumentando a contribuição dos que mais têm.

Mulki subiu ao poder em Maio de 2016, com a responsabilidade de recuperar a economia e de voltar a atrair investimento estrangeiro. No entanto, na base da sua política económica esteve a subida de impostos, que provocou um decréscimo acentuado na sua popularidade que culminou com estes protestos.

