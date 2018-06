Um jovem de 18 anos morreu nesta segunda-feira depois de, no domingo, ter sido atacado por um tubarão numa praia do Recife, no estado brasileiro de Pernambuco.

Segundo revela a imprensa brasileira, José Ernestor foi atacado na praia da Piedade, nos arredores da cidade do Recife. O jovem chegou a ser operado, tendo-lhe sido amputada uma perna, mas na madrugada desta segunda-feira não resistiu aos ferimentos.

Esse foi o 65.° caso de ataques de tubarões registado em Pernambuco desde 1992, segundo revela o Comité Estadual de Monitorização de Incidentes com Tubarão. Do total, 12 ataques ocorreram na praia de Piedade.

