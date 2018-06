A prisão de Lula da Silva levou a que cerca de 14 mil pessoas fossem detidas. Ou seja, a decisão de que é constitucional cumprir pena de prisão após condenação em segunda instância, o que motivou uma alargada discussão no Brasil, levou a que os tribunais mandassem para os presídios milhares de cidadãos.

Segundo revelou a Defensoria Pública brasileira, o esquivamente ao Ministério Público português, foram emitidos 13.887 mandatos de prisão entre Fevereiro de 2016 e Abril de 2018 com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a execução de pena após condenação em segunda instância não ofende o princípio da presunção de inocência.

Esta decisão ainda hoje divide a comunidade jurídica brasileira, com muitos a acharem que a decisão de prender o antigo Presidente e líder do Partido dos Trabalhadores (PT) antes de esgotados todos os recursos ofende a Constituição Brasileira.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011) e é o primeiro ex-chefe de Estado condenado por um crime comum. O ex-Presidente declarou-se sempre inocente e, em Março, considerou mesmo que a sua prisão era "a maior barbárie" jurídica na história do Brasil, porque seria o "primeiro preso político do país no século XXI".

O ex-Presidente brasileiro foi condenado pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais em duas instâncias da Justiça num processo da operação Lava Jato em que foi acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras.

