O Tribunal de Contas rejeitou o recurso que a Câmara do Porto apresentou há um mês e no qual a autarquia contestava a decisão do TdC que chumbou a criação da Empresa Municipal de Cultura do Porto (EMCP). Esta empresa seria responsável pela gestão e programação de diversos equipamentos municipais da cidade, por não ser "tendencialmente autossustentável" e por "violar o Regime Jurídico de Actividade Empresarial".

No recurso que fez chegar ao Tribunal de Contas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, alegava que nenhuma das decisões invocadas “poderia justificar a recurso do visto”, em sede de fiscalização prévia e sublinhava que o acórdão apresentava "um erro de julgamento” no caso da alegada insustentabilidade económico-financeira da empresa a criar e também em matéria de inexistência de estudos técnicos exigidos por lei.

O TdC tem opinião diferente e decidiu negar “provimento ao recurso, mantendo, pois, a recusa de visto à minuta de deliberação da criação da EMCP, tendo por base os restantes fundamentos, nomeadamente a nulidade da minuta, quer por força de insuficiência do estudo sobre viabilidade económico-financeira, em violação das disposições conjugadas dos artigos 6.º, n.º1 e 32.º, nºs 1 e 2, do Regime Jurídico da Actividade Empresarial Local e das Participações Sociais (RJAEL), quer porque a empresa que se pretende criar não é ‘tendencialmente autossustentável’, conforme exigido pelo disposto no artigo 20.º, nº6 do RJAEL.

Quanto “à intervenção do presidente da Câmara do Porto em múltiplas etapas do procedimento da criação a EMCP, em violação do disposto nos artigos (…) do Código do Procedimentos Administrativo, bem como do artigo 4.º, alínea IV do estatuto dos Eleitos Locais, o plenário da primeira secção do TdC decidiu “dar provimento parcial, em virtude de o impedimento verificado não constituir, no caso em apreço, motivo de recusa do visto”.

Quanto a este ponto, o recurso da autarquia, assinado pelo conhecido escritório de advogados Cuatrecasas, negava ter “ocorrido qualquer violação do princípio da imparcialidade", pelo que o presidente do município “não se encontrava impedido de participar na elaboração de uma proposta de estatutos que contivesse uma norma que estabelecesse que, por regra, o presidente do Conselho de Administração da sociedade a criar seria o presidente da câmara municipal”. “Ora, aquela norma não só é uma regra geral e abstracta, como ali se trata de uma questão evidentemente institucional”, sustentava o recurso.

Coincidência ou não, a Câmara do Porto convocou uma “importante conferência de imprensa” para a tarde desta segunda-feira, no Teatro Rivoli, “para explicar o futuro de projectos culturais como o Coliseu, Cinema Batalha e Teatro Sá da Bandeira, bem como do desenvolvimento e cumprimento do seu programa de governação neste eixo fundamental que é a cultura”.

