Lisboa caiu no goto do mundo e o turismo tem revolucionado os bairros à sua passagem, da habitação ao comércio, das colectividades aos serviços públicos. Entre os moradores que partem e os que ficam, é sobretudo o sentimento de revolta que nasce – mas "não é com a hostilização do turismo que se cria união na comunidade".

Esta foi uma das mensagens-chave que saíram de um seminário da Convenção de Faro, realizado na semana passada, que trouxe pessoas de toda a Europa até à Mouraria. Hakan Shearer Demir, responsável por esta convenção do Conselho da Europa assinada em 2005 na cidade portuguesa, resume-a assim: “Como usar o património para melhorar a vida das pessoas” Por património entende-se mais do que o edificado, continua Hakan Demir. “Temos décadas de pensamento do património como se fosse só os grandes palácios. Esta convenção olha para as relações. Não menospreza os monumentos, mas privilegia a relação, a comunidade”, diz.

Na comunidade todos os dias se cria património, sob diversas formas, com velhos e novos moradores, velhos e novos negócios, velhas e novas ideias. Mas o ritmo da mudança é tão brusco que pode ser que pouco sobre, ouve-se durante o seminário. “O bairro estava realmente degradado, em todos os aspectos”, diz Inês Andrade, da associação Renovar a Mouraria, fundada há dez anos. “Os problemas que atravessamos hoje são os que atravessa toda a cidade e, provavelmente, as vossas cidades.” E elenca: “Estamos a perder as pessoas, estamos a perder comunidade, estamos também a perder património físico.”

O que queremos da nossa cidade? É a pergunta que paira, mas os participantes do seminário, portugueses e estrangeiros, têm mais dúvidas do que respostas. Ao fim de dois dias mergulhados na Mouraria, todos concordam que o fortalecimento da comunidade não se fará com o combate a um inimigo comum, mas antes com a criação de alternativas que acabem com a quase total preponderância do turismo na economia do bairro e da cidade.

Cristian Radu, romeno, talvez tenha uma pista sobre o que fazer. Ele trabalha na Mihai Eminescu Trust, uma instituição privada que se dedicou à conservação e regeneração da Transilvânia. O caso que apresenta é o de Viscri, uma pequena cidade de 450 habitantes e 150 camas para turistas. “O turismo pode ser um vector de desenvolvimento ou um instrumento de destruição”, diz. “Se não queremos que as vilas fiquem desertas, é preciso criar oportunidades, não permitir que o turismo seja a única indústria.”

O sucesso turístico de Viscri tem raízes num outro sucesso mais antigo. Com a queda do comunismo, no fim dos anos 1980, grande parte da população de origem alemã deixou a terra e esta foi quase toda ocupada por famílias ciganas. A Mihai Eminescu Trust lançou então um vasto programa de integração, com ensino de profissões e criação de emprego, iniciativas de preservação dos edifícios, apoio à agricultura sustentável. “Fomentou a coesão social da comunidade, começou a atrair gente de todo o lado. Há pessoas a mudar-se para lá vindas de Bucareste. São pessoas com uma concepção da vida totalmente diferente”, diz Cristian.

É um equilíbrio difícil de manter, seja em Viscri ou na Mouraria. “Com 450 habitantes é mais fácil de trabalhar, mas há coisas que estamos a fazer lá que podem ser testadas em sítios com mais gente”, admite Cristian Radu. Lá, por exemplo, criou-se um conselho em têm assento agricultores, artesãos, comerciantes, donos de apartamentos turísticos, entre outros. Aí se decidiu que os artesãos não mais encheriam as fachadas de produtos, deixando-as respirar. É uma vitória pequena, mas “quando os locais vêem coisas a acontecer, ganham esperança”, diz Cristian.

Uma das coisas que os participantes do seminário notaram na Mouraria é que, apesar de ser multicultural (no bairro residem pessoas de 51 nacionalidades), não é intercultural – isto é, as diferentes comunidades pouco falam entre si. Por isso, antes de mais, ouve-se no encontro, há que criar um espaço de diálogo comum. Só assim se poderá pensar o bairro em conjunto.

