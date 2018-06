À primeira vista, poderá dizer-se que é mais um pastel de feijão entre tantos em Portugal. Contudo, o pastel de frade de Almeirim é o único que utiliza feijão frade, o que lhe confere um sabor distinto. Só por isso merece ser provado.

A história do doce é simples. A confraria gastronómica local sentia a falta de um doce para a terra e há poucos anos resolveu criar uma especialidade doceira. Os seus responsáveis inspiraram-se na figura do frade que, segunda a lenda, deu origem à sopa da pedra, típica da região, e trabalharam, por isso, o feijão frade. Feliz ideia. Almeirim ficou mais doce e a doçaria portuguesa mais rica.

×



A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

Foto

