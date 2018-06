A partir de 3 de Setembro vai haver mais uma opção para voar entre Lisboa e São Paulo, no Brasil, com a abertura de uma rota entre as duas cidades por parte da LATAM. A companhia aérea vai realizar cinco voos semanais entre os dois países, com a compra das passagens aéreas disponível já esta semana.

De acordo com o comunicado enviado pela empresa, que resultou da fusão da brasileira TAM com a chilena LAN em 2011, esta nova operação “faz parte de um plano de expansão internacional da LATAM Airlines, que nos últimos anos lançou 30 novas rotas internacionais”.

A viagem entre Lisboa e São Paulo (aeroporto de Guarulhos) será feita através de um Boeing 767, com 191 lugares em classe económica e 30 em Premium Business, e dura entre 10 a 11 horas (o voo para o Brasil é diurno, e o voo para Portugal é nocturno). Actualmente, e além da TAP, também a Azul (com ligações à transportadora aérea portuguesa) faz a ligação entre as duas cidades.

