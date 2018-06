O defesa central Vincent Kompany integra esta segunda-feira a lista final de convocados da Bélgica para o Mundial2018 de futebol, apesar de se ter lesionado no particular frente a Portugal no sábado.

O seleccionador da Bélgica, Roberto Martínez, chamou Laurent Ciman como reserva e disse que vai aguardar até à véspera da estreia na Rússia para tomar uma decisão sobre a utilização do capitão.

Além de Ciman, que continua com a equipa, de fora da lista final ficaram o guarda-redes Matz Sels, os defesas Christian Kabasele e Jordan Lukaku e o avançado Christian Benteke.

O ex-benfiquista Axel Witsel estará também no Mundial, no qual a Bélgica vai defrontar o Panamá, a Tunísia e a Inglaterra no Grupo G.

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes: Koen Casteels (Wolfsburgo/Ale), Thibaut Courtois (Chelsea/Ing) e Simon Mignolet (Liverpool/Ing).

Defesas: Toby Alderweireld (Tottenham/Ing), Dedryck Boyata (Celtic/Esc), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City/Ing), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Jan Vertonghen (Tottenham/Ing) e Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Esp).

Médios: Yannick Carrasco (Dalian Aerbin/Chn), Nacer Chadli (West Bromwich/Ing), Kévin De Bruyne (Manchester City/Ing), Moussa Dembélé (Tottenham/Ing), Marouane Fellaini (Manchester United/Ing), Youri Tielemans (Mónaco/Fra) e Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn).

Avançados: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund/Ale), Eden Hazard (Chelsea/Ing), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Ale), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp), Romelu Lukaku (Manchester United/Ing) e Dries Mertens (Nápoles/Ita)

