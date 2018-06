O Sporting anunciou nesta segunda-feira, através de um comunicado, que vai avançar com "uma participação à FIFA contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP". Uma decisão que se baseia nas declarações de Octávio Machado, ex-funcionário do clube, sobre o tema a uma cadeia de televisão.

PUB

Num documento em que defendem a posição do clube na tentativa frustrada de venda do passe de Rui Patrício e nas negociações com o treinador Jorge Jesus, os "leões" assinalam que vão arrolar Octávio Machado como testemunha do processo movido contra o rival, "por manifesto e evidente conhecimento dos factos".

"A informação que eu tenho é que o assédio foi feito e que o Rui disse que não. Houve uma tentativa de saber se esse cenário era viável e o Rui respondeu negativamente", afirmou Octávio Machado à CMTV, considerando estas movimentações como normais.

PUB

De acordo com os regulamentos da FIFA, os clubes não podem abordar directa ou indirectamente (através de agentes, por exemplo) um jogador que tenha contrato com outro clube, a não ser que o vínculo esteja prestes a chegar ao fim, o que não é o caso de Rui Patrício (está ligado ao Sporting até Junho de 2022). O procedimento aceite, nestes casos, passa pelo contacto do clube detentor dos direitos do jogador, para se discutir a verba que poderá gerar uma futura transferência.

No limite, se se provar que as regras foram quebradas, o clube infractor arrisca uma multa e eventualmente uma sanção desportiva. Em 2005, num caso que envolveu o lateral Ashley Cole, que através do agente foi contactado pelo Chelsea quando ainda estava nos quadros do Arsenal, o castigo aplicado foi uma multa para os "blues" e a dedução de três pontos (que ficou em suspenso), uma multa para o jogador e uma multa para o empresário, que viu também a sua licença ser suspensa.

PUB