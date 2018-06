O Club de Golf de Miramar venceu hoje pela primeira vez – e após um grande duelo com os bicampeões em título do Lisbon Sports Club – o Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateurs - BPI (para jogadores acima dos 30 anos), que decorreu em duas jornadas no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim, com 17 equipas em competição. A prova remonta a 1993.

A primeira volta jogou-se no sábado em stroke play individual aproveitando-se os cinco melhores resultado de cada equipa de seis jogadores; na segunda, em pares (foursomes), contaram para o agregado colectivo os dois melhores scores das três duplas de cada equipa.

Num fim-de-semana em que o vento soprou forte no campo situado junto à praia da Estela, Miramar e Lisbon terminaram empatados na frente com 567 pancadas, 63 acima do Par. O desempate foi feito pela soma mais baixa dos resultados não aproveitados no sábado e no domingo, favorável aos de Miramar.

Miramar era segundo após os primeiros 18 buracos, com 407 (+48), a cinco pancadas do Lisbon, que liderava com 402, mas hoje fez 160 (+14) nos foursomes contra as 165 dos detentores do troféu, o que lhe permitiu igualar os campeões em título impedindo que estes chegassem ao “tri”.

Capitaneada por Armando Castro, Miramar alinhou com Jorge Abreu, Mário Nuno Coelho, Manuel Oliveira, Francisco Lencastre , Pedro Pessanha Montenegro, Eduardo Mata da Cruz e João Nuno Mendes Ribeiro. O presidente do clube, José Miguel Mendes Ribeiro, não deixou de estar presente.

Mário Nuno Coelho e Jorge Abreu confirmaram ser uma das melhores duplas do golfe amador nacional, com um 76 nos foursomes deste domingo, que incluiu três birdies e dois pares nos últimos cinco buracos de jogo, isto numa partida que contava, do lado do Lisbon, com José Maria Cazal-Ribeiro e Luís Costa Macedo, campeão e vice-campeão nacionais individuais do escalão, a finalizar com 81.

Pelo Lisbon, alinharam, além de Cazal-Ribeiro e Costa Macedo, Matthew Smith, Tiago Tavares, Miguel Lourenço e Pedro Nunes Pedro, capitão e presidente do clube.

O Oporto GC foi terceiro com 590 pancadas e no top-5 ficaram ainda o Vidago Palace (4.º) e o Estela GC (5.º).

