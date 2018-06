Os portistas Diego Reyes, Hector Herrera e Jesus Corona e o benfiquista Raúl Jiménez integram a lista final de convocados do México para o Mundial2018 de futebol, anunciou esta segunda-feira a federação mexicana.

Os quatro jogadores que jogam na I Liga portuguesa fazem parte de um lote de 15 futebolistas que actuam fora do México e que integram as escolhas do seleccionador Juan Carlos Osorio. Nas escolhas da selecção mexicana está também o lateral Miguel Layun, emprestado pelo FC Porto ao Sevilha.

Osorio deixou fora da lista final o médio Erick Gutiérrez, que, contudo, se mantém junto da equipa para o caso de Reyes ou de André Guardado não recuperarem dos problemas físicos que os têm afectado. O veterano Rafael Marquez, de 39 anos, também se mantém na lista e vai participar pela quinta vez num campeonato do mundo, igualando o recorde do compatriota António Carbajal, do alemão Lotthar Matthaus e do italiano Gianluigi Buffon, que apesar de convocado para o Mundial de 1998 não jogou.

No Mundial2018, na Rússia, o México está integrado no Grupo F, juntamente com a campeã Alemanha, a Coreia do Sul e a Suécia.

Lista de 23 convocados

Guarda-redes: Guillermo Ochoa (Standard Liège/Bel), Alfredo Talavera (Toluca) e Jesús Corona (Cruz Azul).

Defesas: Héctor Moreno (Real Sociedad/Esp), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt/Ale), Hugo Ayala (Tigres), Diego Reyes (FC Porto/Por), Miguel Layún (Sevilha/Esp), Jesús Gallardo (Pumas UNAM), Edson Álvarez (América).

Médios: Héctor Herrera (FC Porto/Por), Rafael Márquez (Atlas), Andrés Guardado (Real Betis/Esp), Giovani Dos Santos (LA Galaxy/EUA), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy/EUA), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt/Ale).

Avançados: Javier Hernández (West Ham/Ing), Raúl Jiménez (Benfica/Por), Oribe Peralta (América), Hirving Lozano (PSV Eindhoven/Hol), Carlos Vela (Los Angeles FC/EUA), Jesús Corona (FC Porto/Por) e Javier Aquino (Tigres).

