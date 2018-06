Há dois nomes da lista divulgada nesta segunda-feira pelo seleccionador Luís Sénica que vão acabar por ficar em terra, quando Portugal viajar para a Corunha, no próximo mês, para disputar o Campeonato da Europa de hóquei em patins. Entre as escolhas alargadas do treinador, há, porém, paridade entre os clubes "grandes": três pré-convocados do Sporting, três do FC Porto e três do Benfica.

PUB

A participação portuguesa na 53.ª edição do Europeu começará a 15 de Julho, diante da selecção de Andorra, num grupo que também integra Áustria, Suíça e França. Para já, para este período de estágio pré-competição, a selecção nacional contará com 12 jogadores, dos quais quais o treinador terá de escolher os 10 finalistas que vão marcar presença na Galiza.

Luís Querido, jogador dos italianos do Lodi, é o único elemento deste lote que compete fora de Portugal, sendo os restantes três jogadores do Sporting (Ângelo Girão, Henrique Magalhães e Vítor Hugo), três do FC Porto (Hélder Nunes, Gonçalo Alves e Rafa), três do Benfica (Pedro Henriques, Diogo Rafael e João Rodrigues) e dois do Valongo (Poka e Xavier).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"São gente de continuidade, que vem há muitos anos à selecção nacional. Destacava se calhar o regresso do Vítor Hugo, que é a primeira vez que vai trabalhar comigo na selecção, mas que é um atleta experimentado, com trajecto de selecção e que acabou por ser bicampeão nacional", avaliou Luís Sénica, em conferência de imprensa. "Procuramos não alterar muito o projecto, porque, em função do pouco tempo de trabalho, é importante que haja conhecimento, que haja rotinas".

Lista de pré-convocados

André Girão (Sporting)

Pedro Henriques (Benfica)

Henrique Magalhães (Sporting)

Vítor Hugo (Sporting)

Poka (Valongo)

Xavier Cardoso (Valongo)

Diogo Rafael (Benfica)

João Rodrigues (Benfica)

Gonçalo Alves (FC Porto)

Hélder Nunes (FC Porto)

Rafa (FC Porto)

Luís Querido (Lodi/Itália)

PUB