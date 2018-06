Os funcionários públicos brasileiros vão ter horários especiais de trabalho quando a selecção do Brasil jogar no Mundial da Rússia 2018, segundo um diploma publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial.

De acordo com a decisão do Governo, quando os jogos da selecção canarinha forem transmitidos durante a manhã, os funcionários públicos só trabalharão à tarde, e o inverso quando os jogos forem transmitidos depois do meio-dia.

O diploma sublinha, contudo, que as autoridades de cada um dos organismos públicos deverão garantir que os serviços considerados essenciais, como hospitais, polícia ou bombeiros, não paralisam totalmente.

A selecção brasileira estrear-se-á no Mundial2018 frente à Suíça no dia 17 de Junho, um domingo, pelo que a nova norma só começará a ser aplicada a partir do segundo jogo, a 22 de Junho, uma sexta-feira, contra a Costa Rica.

Os funcionários públicos terão a tarde livre na quarta-feira 27 de Junho, quando o Brasil encabeçado por Neymar enfrentar a Sérvia, na última partida da primeira fase.

A partir desse jogo, a aplicação do diploma dependerá dos resultados obtidos pela equipa dirigida por Adenor Leonardo Bachi 'Tite', considerada uma das favoritas a chegar à final do Mundial 2018, que será disputada no domingo 15 de Julho.

