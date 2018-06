A cerca de duas semanas do fim do período do Ramadão, os jogadores da equipa de futebol da Tunísia — uma das nações onde a religião muçulmana é dominante — que sejam muçulmanos praticantes não podem comer ou beber (entre outras proibições) desde o nascer até ao pôr do Sol. Em plena preparação para o Mundial de 2018, a falta de alimentos e bebidas é um obstáculo à resistência dos futebolistas. No entanto, a equipa da Tunísia parece ter encontrado uma forma de contornar as suas limitações e já repetiu a estratégia em pelo menos dois jogos particulares. Um dos quais contra Portugal.

No encontro entre a selecção nacional e a Tunísia na passada segunda-feira, quando Portugal seguia no jogo com uma superioridade de 2-1, o guarda-redes da selecção da Tunísia Mouez Hassen queixou-se de uma lesão aos 58 minutos de jogo, já após o pôr do Sol. Enquanto é assistido, a pausa imposta no jogo deu aos colegas, como habitual, uns momentos para que pudessem recuperar forças, beber água e trincar alguns snacks. Seis minutos depois, a Tunísia recuperava o resultado e empatava o encontro (2-2), naquele que viria a ser o resultado final.

No domingo, o jogador francês Chaker Alhadhur partilhou no Twitter a “estratégia” da equipa da Tunísia, identificando o guarda-redes Mouez Hassen, com a legenda “está tudo bem. sabemos que estavas a fingir”, acompanhada de vários emojis alegres. Mouez Hassen respondeu alegre: “Estava mesmo magoado, bro”.

Até ao início do Mundial 2018, a Tunísia irá ainda jogar contra Espanha no próximo dia 9 de Junho. Até lá, já se fazem algumas apostas sobre qual será a altura do jogo em que um dos jogadores — talvez novamente o guarda-redes — irá interromper o encontro depois do pôr do Sol.

Felizmente para a Tunísia, o primeiro jogo na fase final do Mundial acontece quatro dias após o final do Ramadão, a 18 de Junho, frente à Inglaterra.

