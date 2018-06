Cristiano Ronaldo já integrou nesta segunda-feira o treino da selecção portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras, completando, assim, a lista dos 23 eleitos de Fernando Santos para o Mundial 2018.

Devido à participação na final da Liga dos Campeões, que ajudou o Real Madrid a vencer (3-1 ao Liverpool), o capitão da formação lusa teve direito a uns dias de férias, pelo que falhou os particulares com Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0). Cristiano Ronaldo, que conta 81 golos em 149 jogos pela selecção nacional, já integrou, porém, os trabalhos e deverá ser utilizado na quinta-feira, no último particular antes do Mundial 2018, no Estádio da Luz, frente à Argélia.

A selecção nacional está integrada no Grupo B do Mundial 2018, juntamente com Espanha, frente à qual se estreia, a 15 de Junho, em Sochi, Marrocos, que defronta a 20, em Moscovo, e o Irão, o adversário do dia 25, em Saransk.

