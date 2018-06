A eficácia da formação de Oakland foi a chave para o triunfo no segundo jogo da final do play-off da NBA, disputado na madrugada desta segunda-feira. Os Warriors venceram os Cavaliers por 122-103 e têm agora uma vantagem de dois jogos na eliminatória (2-0), precisando de outras tantas vitórias para revalidarem o título. Destaque para Stephen Curry, que bateu o recorde de triplos convertidos num jogo da final, com nove lançamentos de três pontos. Depois de uma exibição hercúlea no primeiro jogo, LeBron James — com sinais visíveis de uma lesão no olho esquerdo — ficou pertíssimo de um triplo-duplo (29 pontos, 13 assistências e nove ressaltos), mas a má exibição defensiva dos Cavaliers deitou todo o esforço por terra.

“Jogámos muito bem esta noite. Tivemos uma boa defesa e um excelente ataque”. As palavras de Steve Kerr, técnico dos Warriors, resumem o segundo jogo da eliminatória. De curta, média e longa distância, os pontos dos Golden State Warriors eram marcados por todos. Na defesa, os actuais campeões da NBA também foram claramente superiores. No primeiro período, conseguiram cavar uma vantagem que foram gerindo, confortavelmente, ao longo do jogo.

Os “Cavs”, simplesmente, não conseguiam jogar, sentindo muitas dificuldades na construção ofensiva e permitindo vários cestos fáceis ao adversário. Tyronn Lue, técnico dos “Cavs”, à beira de um ataque de nervos, pediu um desconto de tempo no início do jogo para corrigir a estratégia. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o encontro ficou mais equilibrado e a primeira parte terminou com as formações separadas por quatro pontos (32-28), a favor Warriors.

No segundo tempo, foi a vez de LeBron James assumir os destinos dos visitantes. Mas, por mais que tentassem, nem ele nem os companheiros de equipa conseguiam contrariar o ascendente da equipa da casa. Aos 6’ do segundo período, os Golden State Warriors possuíam uma vantagem de dois dígitos (47-36). Stephen Curry, com dois triplos, e Kevin Durant, que terminaria com 26 pontos, foram o duo dinâmico da formação de Oakland, levando os campeões para os balneários com 13 pontos de vantagem (59-46).

Melhoria dos “Cavs” no segundo tempo não foi suficiente

No terceiro período, os Cavaliers entraram rejuvenescidos. A desvantagem foi reduzida substancialmente e, a meio do terceiro período, apenas seis pontos separavam as equipas (74-68). Klay Thompson — que converteu três triplos — fazia os “Cavs” sonharem com o empate. Mas, nos momentos em que os Cavaliers se aproximavam demasiado, Stephen Curry convertia lançamentos de três pontos quase impossíveis. Estes verdadeiros baldes de água fria desesperavam LeBron James e companhia, e situaram a vantagem na dezena de pontos (90-80), no final do penúltimo período.

O quarto tempo pertenceu a Steph Curry. Triplo atrás de triplo, o base fez a Oracle Arena explodir a cada lançamento convertido. A diferença no marcador disparou para os 16 pontos, arrasando o moral dos jogadores de Cleveland. O jogo terminou com o resultado de 122-103 no placard e LeBron James foi o primeiro a recolher aos balneários, claramente desiludido pela derrota.

A eliminatória ruma agora a Cleveland, onde se disputarão os próximos dois jogos. Os Cavaliers estão cada vez mais pressionados, sabendo que estão obrigados a vencer pelo menos um jogo, para manter esperanças de uma reviravolta.

Texto editado por Nuno Sousa

