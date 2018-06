Centenas de adeptos do Sporting concentraram-se nesta noite, junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa, para protestarem contra a actual direcção. Exibindo tarjas de protesto e entoando cânticos, reclamam a demissão do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho e a realização de eleições.

"Bruno, rua!“, "Demissão”, “Eleições já”, são algumas das mensagens exibidas pelos sócios e simpatizantes que se reuniram no Lumiar. Um deles, Carlos Severino, antigo candidato às eleições do clube, lamentou que o presidente do clube se comporte como "o capitão de um navio que provoca rombos no próprio barco" e apelou a um processo eleitoral urgente.

Bernardo Froes, organizador da manifestação, explicou o mote para esta acção de protesto. "O objectivo era dar voz aos sócios que estão desagradados com o momento do Sporting. Exigimos eleições imediatas. Está aqui muita gente a manifestar-se, com linguagem positiva e a mostrar o seu desagrado de forma pacífica. Não exigimos apenas a saída do presidente, mas de todos os Órgãos Sociais: Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Disciplinar e a Mesa da Assembleia Geral. Temos de fazer reset a tudo isto".

