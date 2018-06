O Benfica anunciou nesta segunda-feira a contratação de Nicolás Castillo para as próximas cinco temporadas. O avançado chileno, que na época passada representou os mexicanos do Pumas, é o sexto reforço dos "encarnados" para 2018-19.

Castillo, de 25 anos, já tinha marcado presença em Lisboa na passada semana, mas o facto de não ter conseguido desvincular-se de imediato do Pumas foi adiando a apresentação como reforço do Benfica. Com 13 internacionalizações pelo Chile, o avançado teve uma passagem pouco produtiva pela Europa, primeiro ao serviço do Club Brugge e mais tarde emprestado ao Mainz e ao Frosinone. Agora, quer agarrar a oportunidade em definitivo.

"Cheguei jovem, um pouco imaturo. Agora estou a 100%, passei de novo pelo Chile, estive no México e isso ajudou-me muitíssimo. Joguei em Ligas incríveis, em todas aproveitei e aprendi. Agora venho com a ideia de jogar e ajudar no que a equipa precisar”, explicou o chileno, natural de Santiago, em declarações ao site do clube.

Depois das contratações de Vlachodimos, Ebuehi, Germán Conti, João Amaral e do regresso de Yuri Ribeiro, Nicolás Castillo é a sexto reforço dos "encarnados" para a próximo temporada.

