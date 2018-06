Emmanuel Bove publicou Os Meus Amigos em 1924, com apenas 25 anos. Este é um primeiro livro em que os poderes do autor já tornavam inequivocamente dispensável qualquer paternalismo de boas-vindas. É possível ler esta estreia como um romance subdividido pelas partições que o título insinua, mas também concebê-lo como um conjunto de novelas unidas pelo fio do narrador protagonista. Não é que seja sobremaneira importante decidir por uma hipótese ou outra, mas o levantar da dúvida já diz alguma coisa sobre o fazer literário que é Os Meus Amigos. Seja qual for a opção que se tome, o livro de Emmanuel Bove possui a escassez de personagens e singeleza de enredo que atribuímos, geralmente, à novela, além dessa contenção expressiva que o autor tributou à tarimba jornalística que foi a sua. Ou seja, em cada momento de Os Meus Amigos domina uma personagem, que o narrador procura, que persegue, de formas que veremos; e em cada um desses pontos narrativos existe um espaço prevalecente, ou rede de lugares a assumir a dianteira. Entre si, as partes do romance – ou as novelas – não comunicam senão pela centralidade de Victor Bâton, protagonista e narrador do livro.

Os Meus Amigos

(Trad. Manuel Resende)

Cotovia

Os Meus Amigos cria para si mesmo um estatuto variamente peculiar. Bâton surge como alguém que se perscruta em permanência, com uma atenção obsessiva para consigo próprio. Há mesmo um momento especialmente simbólico desse desvelo, sempre entre o ensimesmado e o melancólico – “Com a ajuda de outro espelho, vejo-me de perfil. Então, tenho a impressão de que me desdobro. Os actores de cinema devem conhecer esta alegria.” (p.16) Nesso aspecto, como talvez noutros, lembra alguns protagonistas de Dostoievski. E como sucede a tantos desses anti-heróis, a análise de si atinge as raias do paroxismo, somatizando Victor, como certas daquelas personagens, os efeitos dessa lupa crudelíssima, como se ela queimasse a sua pele de mártir em causa própria – “Suores frios constantes davam-me a impressão de que havia ar entre a minha camisa e o corpo.” (p.43); “Estava emocionado. As minhas orelhas zumbiam como quando ouvimos o mar numa concha. Tinha a camisa molhada debaixo do braço.” (p.77) E, no entanto, Victor Bâton detém-se sempre antes de encetar uma descida às profundezas de si próprio. Porque nele não se trata bem de revelação, mas de sugestão. Por mais que anote e se leia a si mesmo, guarda sempre reservas substanciais só para si – como se a sua verdadeira intimidade se quedasse num desvão ainda e sempre oculto. É talvez noutro russo, Tchékhov, que podemos procurar a raiz dessa recusa em dar testemunho das funduras do abismo pessoal, preferindo-lhe uma ondulação por certo conturbada, mas ainda dizível. E passível de uma apresentação serena, em muitos casos de uma exactidão perfeita – “Ao acordar, estou com a boca aberta. Tenho os dentes peganhentos: seria melhor lavá-los à noite, mas nunca estou com disposição. Sinto lágrimas secas ao canto dos olhos. Os ombros já não me doem. Cobrem-me a testa uns cabelos espetados. Com os dedos abertos, deito-os para trás. Não há remédio: como se fossem as páginas de um livro novo, tornam a eriçar-se e a cair-me para os olhos.” (p.11) É um auto-retrato sem requebros, nem acrescentos, uma impiedade e um rigorismo sem brandura, nem exageros.

Victor Bâton apresenta-se dizendo primeiro o apelido, “como na tropa” (p.40). É, de resto, muito o que Bâton faz como se ainda cumprisse o serviço militar: desde a forma de se lavar, pela manhã, como se estivesse em campanha, passando pela caderneta militar que sempre o acompanha, ou o seu sobretudo que, batido pelo vento, lembra “um capote de soldado” (p.71). Todo o seu modo de vida, mais do que espartano, é rente ao nada. Pouco lhe resta, com a pensão por invalidez que recebe: mantém-se com não muito mais do que um mínimo indispensável. O narrador, parco herói desta narrativa, arvora a miséria como se envergasse um resto de nobreza, de ínfima dignidade – “Se soubesse todas as privações que me custa a minha independência!” (p.14) Este dúbio herói dostoieveskiano arrasta a sua penúria solitária pelas ruas Paris, nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. E será, precisamente, a solidão a ditar a flébil cadeia de acontecimentos de Os Meus Amigos – “vivo só, não conheço ninguém. A amizade seria para mim um tão grande consolo” (p.39). A busca de amigos fornecerá combustível a uma existência forçosamente peripatética – “Procuro um amigo. Creio que nunca o encontrarei.” (p.85) Bâton faz da rua todo o seu campo de acção, foge de um alojamento decrépito, treme diante de uma coabitação sórdida e falsa. Vai em busca do que, no fundo, conhece por inatingível. Um idealista já derrotado, convencido à partida da falência de todos os tentames. Os lances desta vida são terríveis, na sua humanidade desamparada e pungente – irrisórios, na banalidade dessas mesmas lacunas. São, separadamente, trágicos e cómicos, sem que nada concilie essas divergentes faces da mesma pessoa cindida pelo compreensível desejo de amizade e as ínvias estratégias por si postas em marcha. Cada paragem da narrativa marcará a entrada em cena de uma nova personagem. Uma entrada por saída; um convívio minado pela descrença que subjaz a qualquer gesto, por certo determinismo que parece corroer todo e qualquer passo, seja qual for a acção a tomar. São presenças que atravessam os caminhos de Victor, algures entre o acaso e a deliberação. O nosso narrador, acossado pela solidão, faz um cerco ansioso, quase sempre bem disfarçado, aos alvos que vai elegendo. Com consequências nenhumas que não uma amizade incipiente, que mal passa da fase da germinação e logo se arranca como um mal pela raiz. É como se Bâton quisesse falhar, adiando, de negação em negação, a volúpia suprema de estar sempre a sós consigo mesmo. À maneira do ingrato João de Deus, da saga fílmica de César Monteiro, também Bâton cuspirá no prato que tentarão estender-lhe. Não resistirá a espiar a jovem filha (até nisso uma prequela do reinventado João de César Monteiro) do seu misterioso benfeitor, que se ocupa do seu caso “interessante” (p.124) – e nesse gesto, só aparentemente insignificante, tudo retornará à mesma indigência. E, nova curiosidade antecipatória, nem lhe faltará, por fim, ser expulso pelo senhorio (só muda mesmo o género do dono da casa…).

Os Meus Amigos é muito mais do que uma refundição da poética dostoievskiana. Batida pelos ventos de mudança seus coevos, a escrita de Emmanuel Bove colhe a radicalidade imagética e composicional do seu tempo e reconfigura-a para os seus propósitos. A imaginação ebuliente e altamente reactiva de quem perdeu tudo, e para quem é fútil todo o contacto permanente e real com o mundo – “O estuque enegrecido das fachadas parecia-se com o pano de fundo dos fotógrafos.” (p.71) –, é bem a expressão narrativa de um autor que combateu mano a mano com as forças mais activas da arte do seu tempo. A sua forma de ser exacto já não possui a militância mimética do naturalismo, antes traindo a “mácula” transfiguradora do modernismo e das vanguardas, cujas energias sopram rente a estas páginas – “Bebo de um trago o café, que uma gota de leite pintou de castanho.” (p.21). A energia confusa e divergente do período entre guerras transmite-se às emissões que Os Meus Amigos retransmitem – “Diante dos cafés, os gritos que, por um segundo, me chegam parecem saídos dum megafone que anda à roda.” (p.25)

Intérprete pessoalíssimo do passado e do seu presente, Emmanuel Bove produziu uma ficção capaz de refundir o legado de autores do passado, atravessando-o com o dinamismo próprio de uma época de transformações radicais nas artes, no pensamento e na política. Os Meus Amigos é um romance que centraliza na desdita de um homem potencialmente ridículo o vasto mundo percepcionado pela lente selectiva de uma arte eminentemente própria.

