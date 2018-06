Dias após o casamento real, o ex-marido de Meghan Markle, Trevor Engelson, está noivo. Foi na sexta-feira que o produtor de Hollywood pediu em casamento a namorada, segundo avança a Cosmopolitan.

De acordo com a revista norte-americana, Engelson anunciou o noivado num post de Instagram (cuja conta é privada), na fotografia o casal está a sorrir e a noiva mostra a mão com um anel de diamante. "O homem mais sortudo que conheço! Preparem-se para celebrar!", escreveu.

De acordo com o Daily Mail, o namoro de Trevor Engelson e Tracey Kurland – uma dietista de profissão – tornou-se público em Novembro passado. Recorde-se que Meghan Markle e o produtor de 41 anos começaram a namorar em 2004, casaram-se em 2011 e separaram-se dois anos depois.

Segundo a Deadline, Engelson estará actualmente a trabalhar numa série televisiva cuja premissa parece quase uma história autobiográfica. "Partilhar a custódia com a família real britânica quando a tua mulher casa com um príncipe é o foco implacável dos tablóides de Londres", lê-se na descrição do projecto ainda sem título.

