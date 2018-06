Velocidade perversa

Quero dirigir-me às autoridades da cidade do Porto para perguntar para quando a fiscalização da velocidade praticada pelos automobilistas nas ruas da cidade do Porto?

Algumas ruas já possuem semáforos reguladores da velocidade. Porém na maioria das ruas, e com muito movimento e com escolas, a velocidade é demasiada, ultrapassando os limites estabelecidos por lei. É o caso concreto da Rua Santos Pousada onde já tem havido acidentes, mesmo nas passadeiras, porque a velocidade atingida pelos motoristas vai muito além da permitida, sem que haja qualquer controlo da policia! Urje que as autoridades da cidade façam a respectiva prevenção, dissuasão e fiscalização da velocidade, através de medidas avançadas e já efectuadas em diversos arruamentos.

A instalação de semáforos regularizadores de velocidade ou a implementação de lombas nas passadeiras, será, sem dúvida, uma boa medida para evitar mais acidentes e permitir mais segurança para todos.

Renato Oliveira, Porto

Outra vez a floresta e a sua limpeza

Está a começar o tempo de a GNR multar os proprietários de terrenos florestais que não tenham cumprido a legislação em vigor sobre a limpeza das matas, o que já levou uma associação de proprietários a dizer que não iriam multar quase ninguém porque as terras estão em nome de pessoas falecidas e como ninguém é obrigado a fazer partilhas, as terras lá continuam em nome do avô que não pode ser multado porque morto.

Entretanto também não pagam Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) porque os mortos estão isentos desse pagamento (claro que o membro da associação não falou nisso). Mas pela minha experiência é um facto que uma grande maioria das terras estão em nome de mortos. É também verdade que em todo o lado foram feitas partilhas. Só que não foram registadas. Quem pretenda vendê-las pode facilmente fazê-lo por usucapião, prática muito em voga por estes sítios.

E se é verdade que não existe cadastro das terras, não é menos verdade que as os membros das juntas de freguesia, vivendo nas terras sabem a quem elas pertencem de facto. Não querem é criar inimizades com vizinhos, o que até lhes pode custar a reeleição.

Nada do que aqui foi escrito é ignorado pelo Governo, que só não age (por exemplo expropriando terras pertencentes a mortos há mais de ano) porque não gosta dessa coisa esquerdista de expropriações. Aliás, nem o PCP aprovou a ideia de expropriações quando se tratava de uma proposta governamental de formar um banco de terras com as que não tinham dono conhecido.

Como tenho verificado que quase ninguém cumpriu a lei, embora alguns (poucos) tivessem feito alguma coisa, cá espero pelos incêndios!

Vitor Macieira, Casal dos Bernardos

