Dois militares indianos morreram e oito civis ficaram feridos na sequência de um ataque de soldados paquistaneses a diversos postos de controlo da fronteira entre a Índia e o Paquistão, revelaram neste domingo as autoridades indianas. O incidente ocorreu apenas duas semanas após os dois países terem decidido levar finalmente à prática o acordo de cessar-fogo assinado em 2003.

Ambos os países comprometeram-se a respeitar agora esse acordo, como forma de acabar com as escaramuças frequentes na zona fronteiriça de Caxemira.

Mas os incidentes deste domingo já foram denunciados pela Índia como “uma clara violação” do cessar-fogo. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, desde o início de 2018 foram detectadas mais de 100 violações do acordo de cessar-fogo na fronteira com a Índia.

Na sequência destas violações ao acordo, perderam a vida mais de 20 cidadãos paquistaneses, na maioria civis. A Índia, por seu lado, diz que 25 civis e 18 soldados foram mortos este ano em mais de 800 ataques iniciados pelo Paquistão.

A Índia e o Paquistão têm desde 1947 um longo historial de incidentes por causa de Caxemira, cujo território ambos reclamam.

