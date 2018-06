As "erupções vigorosas" do vulcão Kilaeua, na Ilha Grande do Havai (EUA), já obrigaram as autoridades havaianas a retirar pessoas de dezenas de casas. Na sexta-feira à tarde, um novo plano de evacuação foi activado para a comunidade de Kapoho, mas cerca de uma dezena de moradores escolheram não sair de suas casas e estão, neste momento, isolados pela lava. Os serviços de emergência já retiraram, por meio aéreo, três pessoas dessa zona ao longo deste domingo e prevêm retirar mais nos próximos dias.

O plano de evacuação de uma parte da ilha foi posto em marcha no final de sexta-feira e até à manhã de sábado, disse a porta-voz das autoridades locais, Janet Snyder, à Reuters. Os habitantes de zonas sob ameaça de isolamento – como a comunidade de Kapoho – foram avisados que esta seria a sua última oportunidade de sair, antes que a última rota de fuga terrestre ficasse cortada pela lava do Kilaeua.

Vivem cerca de 500 pessoas em Kapoho, informou a mesma porta-voz à Reuters, que não conseguiu detalhar quantas terão escolhido ficar para trás. A CNN estima que serão perto de uma dezena, que terão recusado sair por não ter alternativa de alojamento, e que neste momento não têm electricidade, água ou telecomunicações. Neste momento, a lava já cortou o acesso de Kapoho ao resto da ilha, segundo informações da agência de defesa civil do Havai, citada pela Reuters.

Desde 3 de Maio, data do início da erupção, pelo menos 87 casas foram destruídas pela lava e cerca de duas mil pessoas tiveram de ser retiradas dos seus lares. Já foram detectadas pelo menos dez fissuras no solo na zona de Leilani Estates, a localidade mais afectada, a cerca de 19 quilómetros do vulcão Kilauea. De acordo com o Observatório de Vulcões do Havai, as fissuras chegam a lançar lava a uma altura de 70 metros. É nesta zona que se concentra o maior risco para a população, diz a Associated Press.

