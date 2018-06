Dois norte-americanos morreram quando tentavam escalar uma formação rochosa de granito, conhecida como El Capitan, no parque nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. O serviço nacional de parques dos EUA comunicou que os dois homens tinham apostado na rota conhecida como Freeblast, mas sofreram uma queda fatal.

PUB

A rota Freeblast

Os dois indivíduos, Jason Wells e Tim Klien, tinham respectivamente 46 e 42 anos. Equipas de resgate e guardas florestais compareceram no local depois de terem recebido chamadas de emergência, estando agora o incidente sob investigação, não havendo mais detalhes sobre o mesmo. Sabe-se, porém, que eram experientes em escalada e que estavam a tentar subir em escalada simultânea, mas arriscada mas que permite subir mais rapidamente.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Jason Wells (esq.) e Tim Klein, no topo do El Capitan em 2016 Foto: Daily Camera Boulder News

O El Capitan, que se eleva 914 metros acima do fundo do vale, é um dos maiores monólitos de granito do mundo e um dos marcos mais conhecidos em Yosemite, sendo considerado um grande desafio pelos mais aventureiros escaladores de rochas.

Em Setembro de 2017, um alpinista galês, Andrew Foster, morreu depois de uma queda na rocha, tendo a esposa dele, Lucy, ficado gravemente ferida. Mais tarde explicou às autoridades que apenas sobreviveu porque o marido a terá protegido da queda, acabando ele por morrer. Mais de 100 acidentes de escalada acontecem todos os anos em Yosemite. Só em 2016 registaram-se 16 mortes.

PUB