Um agente da polícia germânica alvejou um indivíduo na catedral de Berlim, este domingo. Ainda não se conhecem as circunstâncias do incidente, escreve a Reuters. Entretanto está a ser estabelecido um cordão policial com agentes armados em torno do local, aonde foram chamadas pelo menos duas ambulâncias.

“Foi disparado um tiro na catedral de Berlim”, confirmou à Reuters fonte das autoridades, sem adiantar detalhes.

A catedral de Berlim, localizada no centro da capital alemã, junto ao rio Spree, é um local muito frequentado por turistas.

