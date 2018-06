A saída de Jorge Jesus de Alvalade está nas mãos do treinador. Literalmente. O Sporting propôs a rescisão do contrato sem contrapartidas de parte a parte numa reunião com o representante do técnico, na última sexta-feira. Falta agora Jesus assinar o documento, o que deverá acontecer nas próximas horas.

Depois de algumas semanas de indefinição em relação ao seu futuro, Jorge Jesus tem agora o seu destino nas mãos e este pode passar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, com quem está em conversações. Um contrato por uma temporada que pode render ao treinador sete milhões de euros, livres de impostos.

