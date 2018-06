Foram 99 dias de paragem, mas Neymar precisou de apenas 24 minutos para mostrar que o Brasil pode contar com o avançado do Paris Saint-Germain no Mundial 2018. Em Liverpool, após uma primeira parte entre brasileiros e croatas de bom nível, mas sem golos, Neymar entrou ao intervalo e mostrou toda a sua qualidade: aos 69’, após uma grande jogada individual, fez o primeiro golo da vitória do Brasil, por 2-0.

Uma entorse no tornozelo direito e uma fissura no quinto metatarso do pé direito, lesões sofridas em Fevereiro numa partida do campeonato francês frente ao Marselha, chegaram a colocar em causa a presença de Neymar no Mundial 2018, mas neste domingo, em Liverpool, os adeptos brasileiros respiraram de alívio. Como o seleccionador brasileiro Tite tinha avançado na véspera, a principal estrela da “canarinha” jogou os últimos 45 minutos do duelo de preparação entre Brasil e Croácia e o “efeito Neymar” não demorou a fazer-se sentir.

Após uma primeira parte bem jogada, mas sem qualquer golo, Tite substituiu Fernandinho por Neymar e, depois de uns primeiros minutos algo receosos, o “10” do Brasil fez a diferença: descaído na esquerda, fintou Vrsaljko e Kovacic, e com um remate forte e colocado bateu Subacic.

Perante uma Croácia repleta de qualidade, o Brasil acabou por não fez uma exibição de gala, mas mostrou a competência necessária para justificar o estatuto de principal candidata à vitória no Mundial 2018, e já no período de descontos, Firmino, que também começou no banco, finalizou com classe, após uma excelente assistência de Casemiro, fixando o marcador final em 2-0, números que penalizam em demasia a prestação croata.

