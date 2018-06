O piloto português Miguel Oliveira obteve a primeira vitória da época no Mundial de Moto2 ao cortar em primeiro a meta no Grande Prémio de Itália, que se disputou neste domingo no circuito de Mugello.

Oliveira (Red Bull KTM Ajo) mantém assim a segunda posição na classificação geral, mas encurta a distância para o líder, Francesco Bagnaia (Kalex), após esta sexta prova do campeonato do Mundo.

Partindo da 11.ª posição da grelha inicial, o piloto luso acabaria por ser o mais rápido em pista, cumprindo as 21 voltas ao circuito em 39m42,018s, com uma curtíssima vantagem sobre o italiano Lorenzo Baldassari, da Kalex, que foi apenas 184 milésimos de segundo mais lento do que o vencedor.

Mercê desta vitória, Oliveira diminuiu de 25 pontos para 13 pontos a distância que o separa da liderança da classificação geral do Mundial de Moto2, que continua a ter no topo o italiano Francesco Bagnaia, piloto da Kalex, que foi quarto classificado nesta prova.

O pódio deste domingo ficou completo com o terceiro lugar de Joan Mir (Kalex).

