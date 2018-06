O treinador da equipa principal do Sporting, Jorge Jesus, está em negociações com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, apesar de ainda ter mais um ano de contrato com o clube de Alvalade. A informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto de uma fonte próxima do técnico leonino, que não confirmou a informação avançada neste domingo pelo diário desportivo O Jogo, segundo o qual "a rescisão com o Sporting já está acertada" e o entendimento "não prevê o pagamento de indemnizações".

"Não há nada fechado, está tudo muito no princípio", disse no entanto uma fonte contactada pelo PÚBLICO. "Sim, há conversas, mas muita pedra para partir com os sauditas do Al-Hilal", acrescentou essa fonte próxima de Jorge Jesus.

PUB

A Gestifute, do empresário Jorge Mendes, está a intermediar os contactos entre o treinador e o clube pretendente da Arábia Saudita, mas ainda não há fumo branco, apesar de a Gestifute estar empenhada em fazer o negócio acontecer. Por agora, não se confirma outra informação publicada pelo O Jogo, segundo o qual o técnico receberia sete milhões de euros de salário anual, livre de impostos, no Al-Hilal. E que Sá Pinto é o preferido para sucessor de Jesus nos "leões".

PUB

O que se sabe é que Jorge Jesus tem mais um ano de contrato com o emblema de Alvalade, mas depois das agressões de 15 de Maio em Alcochete, entendeu que não estão reunidas as condições para se manter no banco dos "leões". A bem ou a mal, Jesus quer sair, tal como o PÚBLICO noticiou, e já informou Augusto Inácio, entretanto contratado como director desportivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Certo também é que o presidente Bruno de Carvalho disse contar com Jorge Jesus para a próxima época, isto depois de o ter despedido verbalmente, após o jogo na Madeira, onde o Sporting perdeu na última jornada da Liga com o Marítimo e ficou afastado da milionária Liga dos Campeões, em benefício do Benfica. Porém, formalmente, Jesus nunca foi notificado de nenhum processo de despedimento, apesar de ter sido ameaçado de suspensão, processo disciplinar e despedimento por justa causa.

Resta saber se, em caso de acordo com o Al-Hilal, não será o próprio técnico a rescindir unilateralmente com o Sporting, à semelhança do que fizeram Rui Patrício e Daniel Podence, na sexta-feira. Ambos os jogadores invocaram justa causa para terminar o contrato que os ligava a Alvalade, um cenário que poderá repetir-se na semana que está prestes a iniciar-se, visto que há mais rescisões na calha.

O Al-Hilal é o actual bicampeão da Arábia Saudita, tendo no palmarés 15 títulos nacionais. Tem um treinador interino oriundo da Argentina, Juan Brown. Uma notícia publicada a 14 de Maio – véspera das agressões à equipa em Alcochete – pelo jornal Arab News indicava que o clube estaria a pensar em Jorge Jesus ou Paulo Fonseca (bicampeão da Ucrânia) como hipóteses de contratação, estando no mercado à procura de um técnico competitivo para tentar uma terceira vitória na Liga dos Campeões da Ásia.

PUB