O Benfica perdeu neste domingo a oportunidade de resolver a eliminatória ao quarto jogo da meia-final do play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol (LPB) a perder com o FC Porto, no Dragão Caixa, por 91-74. Com este resultado, os “dragões” empataram a eliminatória (2-2) e levam a decisão para o último encontro, a disputar na Luz, no próximo fim-de-semana.

O primeiro período registou um grande desequilíbrio entre as equipas. De forma inesperada, os “dragões” conseguiram acabar os dez minutos iniciais com uma vantagem de 12 pontos (21-9). Nos três minutos iniciais, o FC Porto marcou seis pontos sem resposta (6-0), surpreendendo o técnico das “águias”, José Ricardo, que pediu um desconto de tempo. A nova táctica não surtiu efeito e, até ao final do tempo inicial, a tendência de jogo não se inverteu. Apesar de uma boa construção ofensiva, os atletas benfiquistas não conseguiram aproveitar qualquer lançamento triplo, falhando todas as oito tentativas.

No segundo tempo houve um maior equilíbrio entre as duas formações. Devido à eficácia nos lançamentos de três pontos, os “encarnados” iam reduzindo, lentamente, a desvantagem contraída no primeiro período. Os “azuis-e-brancos” diminuíram a intensidade e foram mais faltosos, esgotando as cinco faltas aos 17’. Cada falta levava as “águias” à linha de lance livre e, aproveitando essas ofertas, os “encarnados” conseguiram ir para os balneários a apenas sete pontos dos “dragões” (39-32).

O que se pensava ser um jogo confortável para os “dragões” tornou-se numa partida com desfecho incerto quando, aos 4’ do terceiro período, os actuais campeões nacionais reduziram a diferença para três pontos (47-44).

Foi então que um problema numa tabela obrigou à paragem do jogo durante vários minutos. Moncho López, técnico dos “azuis-e-brancos”, não estava satisfeito com a sua equipa e aproveitou a interrupção para dar indicações aos jogadores. Três pontos do poste sérvio Sasa Borovnjak e um triplo de António Monteiro deram seis pontos de vantagem aos “dragões”, com dois minutos para se jogarem no terceiro período.

Nos últimos segundos, uma jogada de três pontos de Nuno Oliveira, recolocou as "águias" com uma desvantagem de três pontos no fim do terceiro período (60-57) e deixou tudo em aberto para o quarto e derradeiro tempo.

O início do quarto período foi uma reedição do domínio “azul-e-branco” registado no tempo inicial. Em dois minutos, os “dragões” marcaram oito pontos sem resposta — com dois triplos de Pedro Bastos — e voltaram a ter uma vantagem de dois dígitos (68-57). Até ao fim do encontro, os "dragões" não abrandaram e conseguiram construir uma vantagem de 17 pontos com a qual acabaram a partida (91-74). Pedro Pinto, base dos “dragões” e Marcus Gilbert foram as figuras de destaque da formação portista. No lado dos “encarnados”, Damier e Raven Barber foram os mais inconformados.

Com o triunfo, os “dragões” forçam o quinto jogo da série, que será disputado no próximo fim-de-semana e que decidirá um dos finalistas do play-off da LPB.

