Não foi muito convincente o teste deste domingo do primeiro adversário de Portugal. A jogar em casa, a Espanha esteve a vencer a Suíça, mas deixou-se empatar (1-1) na segunda parte, num lance onde David De Gea foi mal batido.

No Estádio de la Cerámica, habitual casa do Villarreal, o primeiro adversário de Portugal no Grupo B do Mundial 2018 até realizou uma primeira parte assim-assim, mas fraquejou no segundo tempo, período em que mostrou o lado mau da “roja”, visto nas últimas grandes competições. Frente à Suíça do (ainda) benfiquista Seferovic, que foi titular, os espanhóis apresentaram-se inicialmente em 4x2x3x1, com Koke e Thiago Alcântara à frente do quarteto defensivo, Aspas e David Silva nos flancos e Iniesta no apoio a Diego Costa, o homem mais avançado no esquema táctico de Júlen Lopetegui.

O encontro começou com superioridade espanhola, com Thiago Alcântara e David Silva a evidenciarem-se, e o golo espanhol surgiu aos 21 minutos, num remate de fora da área do defesa direito Odriozola, jogador da Real Sociedad que ocupou a vaga do lesionado Dani Carvajal.

Nos últimos 45 minutos, já sem Seferovic (substituído ao intervalo), a Suíça melhorou e conseguiu chegar ao empate, através de um golo de Ricardo Rodríguez, que aproveitou uma defesa incompleta de David De Gea — o guarda-redes do Manchester United foi muito mal batido.

Após perder a vantagem, a selecção de Lopetegui, que como é habitual teve muito mais posse de bola, lançou-se no ataque, mas com mais coração do que cabeça. Sem clarividência, os espanhóis conseguiram criar oportunidades de golo, mas os helvéticos, que defrontaram Portugal na fase de qualificação, seguraram um empate moralizador.

Este foi o penúltimo jogo de preparação dos espanhóis antes do Campeonato do Mundo: no próximo sábado, a “roja” defronta a Tunísia, que recentemente empatou com a selecção nacional.

Na Suíça, um frente a frente entre duas das selecções menos cotadas do Mundial 2018 deixou a nu as (muitas) debilidades da Arábia Saudita. Os sauditas, que terão o privilégio de marcar presença no jogo inaugural da prova, foram claramente batidos pelo Peru (0-3), deixando Juan Antonio Pizzi com motivos para preocupação. Uma das figuras da partida foi André Carrillo. O jogador do Benfica inaugurou o marcador aos 20’, com um bom remate de fora da área, mas a estrela do jogo foi Paolo Guerrero: o experiente avançado de 34 anos, que esteve suspenso durante vários meses por ter acusado positivo num controlo antidoping e chegou a estar impedido de participar no Mundial 2018, regressou em grande à selecção sul-americana e bisou na partida (41’ e 64’). Paolo Hurtado, jogador do V. Guimarães, entrou no minuto 70.

Sem Bryan Ruiz, que não saiu do banco, a Costa Rica não teve problemas para ultrapassar a Irlanda do Norte — 3-0, com golos de Venegas, do ex-sportinguista Joel Campbell e de Calvo —, enquanto na madrugada de domingo o México bateu pela margem mínima a Escócia: 1-0. Herrera e Layún foram titulares e fizeram dupla no meio-campo mexicano, e Raúl Jiménez foi titular no ataque. Num jogo em que Giovani dos Santos fez, aos 12’, o único golo do encontro, o extremo Corona esteve em campo nos últimos 20 minutos e o defesa Reyes não foi utilizado por estar a recuperar de lesão.

