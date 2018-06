Festival

Políticas à beira-rio

O Tejo é outra vez o cenário do Festival Lisboa Mistura, um festival que se apresenta como “intercultural” e “multidisciplinar” na mistura que oferece de música, debates e inúmeras actividades. No palco vão poder ouvir-se o afro-beat do nigeriano Orlando Julius e dos The Heliocentrics, o funáná do lendário Bitori, o rap politizado de IKOQWE (Ikonoclasta/ Luaty Beirão com Batida), entre outros. Na rua, será possível participar nas actividades dos projectos Oficina Portátil de Artes e Cidadania em Acção que, para dar uma dimensão social e artística ao evento, abrem a cidade à periferia.

LISBOA

B. Leza Clube

Dia 7 de Junho, às 22h.

Ribeira das Naus

Dia 8 a 10 de Junho, respectivamente às 19h,18h, 16h.

Grátis.

Foto Nick Cave & The Bad Seeds EPA / ALEJANDRO GARCIA

Música

De ontem, de hoje e de amanhã

Nick Cave & The Bad Seeds são uns dos cabeças de cartaz da sétima edição da versão portuense do festival Primavera Sound. Ocupando grande parte do Parque da Cidade, em quatro palcos e ao longo de três dias, vai poder ouvir-se o que de novo se anda a fazer e (re)viver o que se ouviu há vinte ou trinta anos atrás. Do hip-hop ao indie-rock, passando pelo psicadelismo, contamos este ano com A$AP Rocky, Tyler the Creator, The War on Drugs, Black Bombaim, mas também Mogwai, The Breeders e dezenas de outras bandas.

PORTO Parque da Cidade

De 7 a 9 de Junho. Quinta a sábado às 17h.

Bilhetes a 60€. Passe geral a 145€.

Foto LUÍS ESPINHEIRA

Exposição

Na hora da morte…

Numa altura em que alguns anunciam o fim do jornal em papel, outros, como a Casa do Design, decidem reflectir sobre esse vaticínio através de uma exposição que traça a história da imprensa em Portugal, desde o século XVIII até aos dias de hoje. Em Imprimere, máquinas, tipos, matrizes, prensas e páginas ajudam-nos a visualizar quer a evolução quer a importância de métodos e artefactos materiais na construção de uma cultura face à virtualização dos media e do mundo.

MATOSINHOS Casa do Design

Até 3 de Novembro. Segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. Sábado das 15h às 18h.

Grátis.

Foto

Arte

“A Invenção do Sim e do Não”

Jorge Queiroz (n.1966) ocupa dois andares da Galeria Zé dos Bois com trinta obras produzidas nos últimos oito anos. Quadros de vários formatos e dimensões, sempre sem título, dão a conhecer outra faceta de um artista até hoje mais conhecido pelos seus trabalhos em desenho. Mas este também comparece nesta exposição, tanto no papel como na tela, isolados ou dentro dessas pinturas descritas na folha de sala como “uma espécie de febre”.

LISBOA Galeria Zé dos Bois

Até 1 de Setembro.

Quarta a Sábado, das 18h às 22h.

Foto "Se eu vivesse tu morrias" VITORINO CORAGEM

Teatro

Peças que pensam

Se Eu Vivesse Tu Morrias, de Miguel Castro Caldas, Lígia Soares e Filipe Pinto, uma peça que pensa o teatro nas suas várias dimensões – texto, cena, actores, público – é um dos destaques da 31ª edição de Festivais Gil Vicente. Com uma programação sempre atenta aos novos caminhos do teatro em Portugal, estreiam Pulmões de Luís Araújo e Retábulos do Teatro Oficina. Vão estar ainda em cena Casimiro e Carolina, Sobre Lembrar e Esquecer e Perplexos. Em paralelo, ao longo de duas semanas, vão decorrer workshops e residências artísticas organizadas pelo Gangue de Guimarães.

GUIMARÃES Centro Cultural Vila Flor

De 7 a 16 de Junho, às 21h30.

Bilhetes de 5 € a 7,5 €.

Foto "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?"

Cinema

Dois filmes de um fotógrafo

Certamente mais conhecido como fotógrafo, ao longo de toda a sua vida William Klein realizou também inúmeros filmes. No âmbito do ciclo Cinema e Fotografia, a Cinemateca Portuguesa apresenta esta semana dois deles. Porque foi a fotografia de moda, em particular para a revista Vogue, que o tornou conhecido, vai ser possível ver o retrato satírico que fez daquele mundo em Qui êtes-vous, Polly Maggoo?. E porque William Klein também se distinguiu na fotoreportagem, será apresentado o filme Broadway by Light, uma “meditação experimental”, como já foi descrito, sobre os neons dessa zona de Nova Iorque.

LISBOA Cinemateca Portuguesa

Dia 4 de Junho, às 19h.

Bilhetes a 3,2 €

