Seis indivíduos que aparentam sinais de demência saem de uma ambulância em camisas-de-forças. No centro de um relvado do tamanho de meio campo de futebol está um cesto tombado de um balão de ar quente por encher. Há uma torre de vigia com um sniper que por momentos está distraído. É a oportunidade perfeita para executar um plano de fuga engendrado por um líder que comanda o resto do grupo.

É este o cenário que encontramos ao final da tarde desta sexta-feira quando chegamos ao Prado no primeiro dia da 15.ª edição do Serralves em Festa nos jardins da fundação, marcado, sobretudo, por várias actuações musicais. A festa já tinha começado um dia antes fora de portas, na marginal de Matosinhos, na Baixa do Porto e no aeroporto Sá Carneiro.

O quadro da descrição anterior não impôs qualquer tipo de alarme. Tudo tranquilo. Faz parte da narrativa do espectáculo de circo contemporâneo Exit, da companhia francesa Inextrémiste, um dos muitos de várias áreas artísticas com artistas provenientes de vários pontos do globo que decorrem durante 50 horas non stop, até ao final deste domingo.

Tudo tranquilo ou se calhar nem tanto assim. Chegou para inquietar o público que circundava o raio de actuação dos actores responsáveis por um dos pontos (literalmente) altos da noite. Com os membros presos de movimentos o grupo tinha ali na cara a via para um encontro com a liberdade. Porém, como se põe um balão de ar quente a funcionar sem forma de o manejar com as mãos?

É possível e provaram-no. Já no ar conseguem desassossegar o público e levá-lo para a vertigem. A plateia não foi só envolvida no ambiente, também foi convidada a participar. Depois de uma primeira partida falhada, o grupo procura cúmplices para a evasão junto dos espectadores. Não faltaram voluntários. Só um foi escolhido. Junta-se a eles quando o sniper desperta para o que estava a acontecer. Já o balão ia alto. Um a um são abatidos. Uns ficam suspensos, presos ao cesto. Outros só param no chão. Sobreviventes: o cúmplice da plateia e o cabecilha do plano que escapa pelo meio das árvores dos jardins.

E é pelos caminhos dos jardins que também seguimos. Há pelo menos três eventos a decorrer ao mesmo tempo naquela altura. Vamos em direcção ao museu. Na biblioteca já começou a peça Draper Point – um espectáculo de luz e som na verdadeira acepção do termo. O trio portuense parte da Srosh Ensemble cria um discurso sonoro proveniente da manipulação dos campos electromagnéticos que orbitam vários tipos de fontes luminosas. Fazem som com luz.

Chegamos a tempo ao court de ténis para ver os noruegueses Fire!, que tinham começado a tocar à mesma hora. Saxofone, baixo e bateria, são as ferramentas que o trio necessita para fazer um free jazz a resvalar para o rock psicadélico. Ora suportada num baixo balançante, ora sustentada por momentos furiosos de saxofone e bateria conseguiram uma actuação acima do competente.

Da Áustria ao Burkina Faso

Está uma noite fria, voltamos ao museu, onde muitos espreitam a Colecção Sannabend: Meio Século de Arte Europeia e Americana, Part II. Descemos até à Sala de Madeira onde o austríaco Richard Eigner espalha entre quatro paredes uma electrónica minimal para embalar. Missão cumprida com sucesso. Serve aquele espaço como um retiro do bulício do exterior. Várias dezenas aproveitavam as almofadas espalhadas pelo piso para usá-las como encosto para a cabeça. Fizeram o mesmo quando a portuguesa Síria lá esteve a apresentar a seu exercício de turntabilism e voz, meia hora depois do calendário somar mais um dia.

Ainda antes disso viajámos até ao Burkina Faso que estava ali mesmo frente à Casa de Serralves para uma performance executada ao som de xilofone tiohoun, tambores, chocalhos e um coro de mulheres. Dança-se com máscaras e em trajes que remetem para a comunidade bwaba. Não é um exercício em vão. Celebra-se o regresso de Do à Terra. O vigor com que se executam os movimentos confere a intensidade do ritual.

Na linha da ancestralidade, não pelo esoterismo, mas pela longevidade, voltamos ao Prado para testemunhar o regresso dos britânicos 23 Skidoo aos palcos, que já os conhecem desde 1979. Colam pós-punk com funk, colam industrial com world music e às vezes arriscam nuns vocais que roçam o rap e o que mais houver. Só não sabemos se cola o regresso. O nome da banda remete para uma expressão norte-americana usada nos anos 1920 para exprimir o desejo de abandonar um local de forma rápida. Em calão português quer dizer algo como “bazar”. Foi o que fizemos para voltar na manhã seguinte.

Cultura para os mais novos

Manhã de sol e com muita gente. Na noite anterior o público, nacional e internacional, também apareceu em número que não foge aos anos anteriores. Como é habitual, a primeira metade do dia oferece uma programação mais direccionada para famílias. Ao mesmo tempo em que decorrem actividades contínuas, que vão de áreas como arquitectura às artes plásticas, continuam os espectáculos espalhados pelos jardins, casa e museu.

Na Clareira das Bétulas uma dupla espanhola de clowns arranca risos dos mais novos, mas aguentando a atenção dos familiares mais velhos. Mais abaixo, na Clareira das Azinheiras, noutro espectáculo de circo, é um trio dividido entre franceses e catalães que faz o mesmo.

No Ténis há uma nova geração a aprender o que é o jazz ao som do trompete de João Morais, que ali toca com a Orquestra de Jazz de Espinho. Mais tarde, outra vez na Clareira das Bétulas, aprende-se o que é a dança contemporânea. Alunos da ACE apresentam Respigadores, baseado no filme de Agnès Varda, Os Respigadores e a Respigadora. Despedem-se ao som de I’ll coming running, de Brian Eno. Diz a letra: “And I'll come running to tie your shoe”. Ajuda perfeita para quem continuou durante o dia a palmilhar caminho para ver os espectáculos agendados para o resto do dia.

Quem lá for este domingo pode fazê-lo até às 21h, altura em que acontecem as últimas actuações da edição deste ano, com o concerto de Áine O’Dwyer, na Sala de Madeira ou da Banda Sinfónica Portuguesa, que apresenta Acid Brass, de Jeremy Deller, no Prado. Para quem quiser optar pela dança contemporânea, à mesma hora, no auditório do museu é apresentado o espectáculo Sur le Fil.

