Desde Spring Breakers, o filme de 2012 que punha estrelas Disney como Vanessa Hudgens ou Selena Gomez a meterem-se num mundo de drogas e crime, que Harmony Korine não tem feito muito. Apareceu, como actor mais ou menos secundário, em Stoker, de Park Chan-wook, e Manglehorn, de David Gordon Green, mas não realizou nada entretanto.

Até agora. Este ano, o homem que escreveu Kids, realizou Gummo, Julien Donkey-Boy ou Mister Lonely e impressionou pessoas como Werner Herzog volta com The Beach Bum, o seu sexto filme. Também passado na Flórida, tal como Spring Breakers, é uma comédia stoner sobre um fumador de marijuana inveterado e algo deprimido, um rebelde chamado Moondogg – como o lendário músico/poeta/inventor de instrumentos – interpretado por Matthew McConaughey. Pelo caminho, encontra pessoas como Snoop Dogg, que lhe dá uma erva especial para acabar com o bloqueio de escritor – numa recente entrevista no talk show Jimmy Kimmel Live!, McConaughey disse que, numa cena, Dogg lhe trocou a erva falsa que normalmente se usa em rodagens por erva verdadeira. Além deles, o filme conta com Isla Fisher e Zac Efron, bem como Jonah Hill e Martin Lawrence. Há dois ícones da música soft a fazerem deles próprios: Jimmy Buffett, que atingiu um enorme sucesso em 1977 com Margaritaville, canção que transformou numa cadeia de restaurantes, e Bertie Higgins, que nos anos 1982 teve um êxito chamado Key Largo, em referência ao filme de 1948 com Bogart e Bacall. A presença de ambos poderá remeter para o ambiente de cocktails, iates e camisas havaianas que se espera da Flórida.

O filme está rodado e a ideia é estrear-se nos Estados Unidos este Outono. Korine tem dito em entrevistas que gostava de lançar nos cinemas uma versão Smell-O-Vision com odor a marijuana, mas é muito provável que não o consiga.

