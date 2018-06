O maior estudo alguma vez realizado sobre tratamentos de cancro da mama concluiu que 70% das mulheres com a forma mais comum da doença podem prescindir da quimioterapia sem afectar as suas hipóteses de tratar a doença.

Os autores do estudo estimam que cerca de 70 mil doentes, nos Estados Unidos e noutros locais, são submetidos a quimioterapia desnecessariamente todos os anos.

No âmbito deste estudo foi realizado um teste genético a 10,273 mulheres, explica a BBC. Este teste é feito numa amostra de tumor, removido cirurgicamente, numa fase inicial da doença. Neste estudo, os investigadores focaram-se apenas em tumores que ainda não chegaram aos gânglios linfáticos, alimentados por hormonas e que não são alvos do medicamento Herceptin. Analisaram os níveis de actividade de 21 genes que funcionam como marcadores para perceberem a agressividade do cancro e determinaram que as mulheres que tinham uma pontuação alta no teste precisavam de ser submetidas a quimioterapia, mas as que tinham uma pontuação baixa ou intermédia não – nestes casos a cirurgia e a bloqueadores hormonais serão suficientes para as tratar.

O que acontece actualmente é que muitas mulheres com uma pontuação intermédia são tratadas com quimioterapia, mas que essa não é, necessariamente, a solução para elas. O estudo conduzido pelos investigadores do Centro Oncológico Albert Einestein, em Nova Iorque, determinou que, nesses casos, as hipóteses de sobrevivência não aumentam com a quimioterapia. A taxa de sobrevivência passados nove anos era de 93,9% junto das mulheres que não fizeram quimioterapia e 93,8% junto das mulheres que fizeram.

A quimioterapia é usada frequentemente depois de cirurgias de remoção de tumores para reduzir as hipóteses de metástase ou de reincidência da doença. Os efeitos secundários da terapêutica variam – alguns doentes sentem vómitos, fatiga extrema. Outras tornam-se inférteis ou passam a sofrer de dor nervosa crónica.

Os resultados do estudo são discutidos neste domingo numa conferência sobre cancro em Chicago e são publicados no jornal científico New England Journal of Medicine. com Lusa

