INEM

PUB

Certamente que o sentimento de que, não raras vezes, a resposta pronta de prestação de cuidados de saúde através do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), não funciona devidamente e como era expectável deste instituto público que se propõe assumir a prestação de socorros no local da ocorrência e o transporte assistido das vítimas para o hospital adequado, em articulação com os vários intervenientes do sistema ligado ao Número Europeu de Emergência – 112. Estava ainda longe, considerando mesmo a eventual fragilidade num momento de pedido de socorro, de se imaginar o “estado crítico” em que está o INEM segundo as mais recentes denúncias de que não está a cumprir devidamente a sua missão de prestar socorro a quem mais precisa.

Ironicamente, o serviço do INEM e toda a rede de meios da emergência médica foram sendo uma espécie de retaguarda consolidada na prestação dos cuidados de urgência, para garantir confiança às populações sujeitas às consequências resultantes das medidas de sucessivos governos com processos de reformulação de serviços de saúde. É agora motivo de inquietação tal é o seu “estado crítico”, que implica sobrecarga de trabalho e riscos de segurança inerentes, que são também razão da greve ao trabalho extraordinário dos técnicos da emergência médica.

PUB

Com políticas tantas vezes reveladoras de intenções meramente economicistas, mais do que preocupações com a saúde dos portugueses, encerraram-se ao longo das duas últimas décadas urgências ou mesmo Serviços de Atendimento Permanente (SAP) e várias outras valências numa significativa listagem de hospitais concelhios, com o argumento de as populações passarem a beneficiar da garantia de emergência médica do INEM. O mesmo INEM, que objectivamente aguarda agora por socorro “político” para a sua difícil missão de resposta na emergência médica, que exige dignificação e não desinvestimento ao ponto do quadro deprimente a que chegou com todas as suas consequências.

José Lopes, Ovar

Entendam-se srs. ministros

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os ministros da Saúde e das Finanças não se entendem. Por exemplo: a verba de 19,8 milhões de euros (ainda falta bastante) que já está na conta do Hospital de São João mas que, na realidade, não serve para nada porque não pode ser usada. O ministro das Finanças Mário Centeno não pode comandar a saúde e muito menos pode bloquear a vida dos hospitais portugueses.

PUB

Em muitas coisas Centeno é rigorosamente igual aos ex-ministros das Finanças dos governos do PSD e, para além da polémica envolvendo o Centro Hospitalar de São João que tem um centro pediátrico único na região Norte ainda não está resolvido, os hospitais vão ter de enfrentar um grande problema com a redução do horário semanal dos enfermeiros de 40 para 35 horas. Ainda não foram feitas novas contratações e a maioria dos enfermeiros já disse que não está disposta a fazer horas extras. Respondam então srs. ministros da Saúde e das Finanças: como o número de enfermeiros não estica, vão mandar fechar serviços hospitalares diminuindo assim a qualidade do serviço prestado para dar a entender que está tudo normal?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PUB