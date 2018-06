O restaurante A Regaleira deverá reabrir "em breve" e "num espaço muito próximo" da localização em que funcionou até 31 de Maio, dia em que fechou as portas. Foi essa, pelo menos, a informação prestada à Câmara do Porto pelos próprios responsáveis do espaço conhecido como a casa onde foi criada a francesinha.

No comunicado divulgado na passada terça-feira, depois de ter sido tornado público o encerramento próximo do estabelecimento, o responsável pel'A Regaleira já deixara claro que tinha havido "um acordo" com os proprietários do edifício para pôr fim ao contrato de arrendamento. Desde sempre que foi deixada em aberto a hipótese de a casa protegida no âmbito do programa Porto de Tradição poder reabrir.

Ao PÚBLICO, fonte da assessoria de imprensa da autarquia confirma que foi exactamente essa a informação dada ao município, acrescentando que, quando assim for, a distinção atribuída ao restaurante, será revista. "O estabelecimento está reconhecido pelo programa do Porto de Tradição e, no âmbito da sua transição, terá de ser feita uma reavaliação do processo que, naturalmente, contará com a colaboração do município", explica, por escrito, a mesma fonte.

Contudo, o encerramento da casa tradicional, ainda que temporário, já levou a alguma contestação e até mesmo a um pedido de intervenção da autarquia, como aconteceu, esta sexta-feira, com o grupo Fórum Cidadania do Porto que, a partir da sua página na internet, apelou ao presidente da câmara, Rui Moreira, para a “necessidade urgente de a Câmara Municipal do Porto tudo tentar para assegurar a permanência deste estabelecimento de referência na cidade do Porto”.

Na missiva salienta-se a importância histórica d'A Regaleira no contexto da cidade e o facto de o que consideram ser um "despejo", "deitar por terra os bons propósitos" do Porto de Tradição.

O estabelecimento, que existe desde 1934 e é conhecido por ter criado a francesinha, encerrou esta quinta-feira, depois de o contrato de arrendamento ter sido revogado por acordo entre os responsáveis do restaurante e o proprietário do edifício. O alerta foi dado por Jorge Machado, deputado do PCP, através de uma publicação no Facebook. O deputado lamentou o encerramento do restaurante e atribuiu-lhe um motivo: "Lei dos despejos e especulação", escreveu.

A informação acabou por ser confirmada pelo sócio-gerente do restaurante, Francisco Passos, em comunicado de imprensa. Apesar de no comunicado enviado não constar informação relativa ao motivo que terá levado à revogação, o Jornal de Notícias e a Rádio Renascença avançaram que o edifício na Rua do Bonjardim teria sido vendido. Notícia editada por Patrícia Carvalho.

